基隆鬧區電纜地下化新增忠二路 市府開說明會凝聚共識

基隆市長謝國樑把電纜地下化列為未來2年重點工作，台電已完成忠二路規畫作業。謝國樑今天表示，接下來將由市府開地方說明會，變電箱會盡可能設在公家機關位置，做好與民溝通，尋求共識，不讓計畫胎死腹中。

謝國樑將電纜下地列為首任任期施政重點，今天下午在忠二路慶安宮前，聽取市府工務處長陳耀川簡報電纜地下化作業。台電基隆區營業處長陳据湖也到場，說明台電的規畫。

陳耀川整理電纜地下化工程進度，指孝一路105公尺去年完成電纜地下化，撤除7根電桿，孝三路（忠一路和忠二路間）即將施作，東明路和東信路正在尋求地方共識，南榮路、過港路將配合人行道改善工程同步推動。

孝一路至孝四路間的忠二路，全長共350公尺，目前有17支電桿，台電已完成地下化規畫。謝國樑聽取簡報後說，孝一路電纜地下化後，天際線看起來非常美麗，市中心鬧區街道電纜非常有必要地下化，市府會和台電合作推動，還給市民更美觀、安全的都市環境。

謝國樑表示，市府重視道路平整和設計美感，也重視天際線。過去推動電纜地下化，有可能因為1戶反對，2、300百公尺地下化工程就停擺。市府未來會積極開地方明會跟民眾溝通，並以派出所、郵局、銀行等地做為設置電箱的位置，取得共識之後就積極推動，爭取效率，不要遇到阻礙又停下來。

陳据湖說，不管在中央或地方，人本交通都是必須要做的事情。忠二路是老城區，也算鬧區，如果電纜能夠地下化，對交通順暢有很大的幫助。台電感謝市府在「民情面」出力，給予台電很大的幫助，希望中央跟地方合作，落實人本交通理念。