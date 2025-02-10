基隆泰安市民農園租10坪地當快樂農夫 年租4000元30年不變

基隆市推廣市民農園超過30年，提供民眾認養農地自行栽種，或者認養作物體驗採收。泰安市民農園主人黃李欽說，泰安農場10坪年租4000元，相較雙北便宜許多，使用山泉水灌溉更安心。5.7頃農園已闢步道1公里，歡迎民眾來當都市農夫。

基市府產業發展處表示，位在七堵區泰安路187號的泰安市民農園，開放市民或團體以租借小型農地，或認養作物方式，體驗自耕自給的精神，享受農遊樂趣。

認養農地以10坪為1單位，年租4000元，認養人可自行決定栽種何種蔬菜、水果或花卉。認養作物以一株成年樹為1單位，作物包含樹梅、楊梅、柚子、山藥、綠竹筍、黃金果與椴木香菇等，年租約2000元。

黃李欽說，基市30年前推廣市民農園時，由基市府、桃園農改場和市農會共同輔導設立4處，目前只剩他的農場還在營運。他是個快樂的農夫，希望能有更多人體驗農作的樂趣，因此開放名下土地，打造快樂農場。

黃李欽表示，雙北的市民農場最高年租可能達1萬元，泰安市民農場年租4000年，30年不變。泰安農場的優點還有使用山泉水，水量無虞，園區有100坪鐵皮屋供休憩，也沒有停車困擾。目前的承租者中，還有人住在新北市三重和板橋。