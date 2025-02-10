影／莊瑞雄肉身炸寒單初體驗 現場觀眾評「神色淡定」

迎接元宵節到來，台東各地展開神明遶境及炸寒單活動，民進黨立委莊瑞雄負責台東選民服務後首遇元宵節，穿載防護裝備及手持榕樹葉，登上神轎，在煙硝味及砲轟隆隆聲中完成初次民俗體驗，歷時約1分多鐘。他說，內心震撼又感動。

「北天燈、南蜂炮」聞名全台，一年一度的台東炸寒單活動陸續展開，立委莊瑞雄、陳瑩及東辦執行長洪宗楷等人昨參加玄武堂「炮炸寒單爺」民俗活動，擔任玄武堂主委的縣議員李建智安排莊瑞雄站上神轎體驗傳統文化。

不同於一般寒單爺打赤膊及穿紅色短褲，莊瑞雄穿西裝上陣，戴上防護裝備及手持榕樹葉護身。站上神轎後，在鞭炮聲中繞場一周，完成一分鐘左右的轟炸體驗，圍觀群眾不斷給予加油喝采，還有人稱他是「西裝寒單」，穿西裝的帥氣寒單爺。

事後莊瑞雄說，站在轎上，四周鞭炮炸裂包圍，他感受高溫灼熱及爆炸聲震耳欲聾，當下沒有覺得恐懼，而是衍生出對文化的尊重之心，「沒有親身體驗，無法體會內心的震撼」。

現場目擊信眾說，莊瑞雄初次體驗炸寒單，但看他在炮仗砲轟下神情自若，臉上完全看不出害怕。