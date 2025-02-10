影／除了三星蔥宜蘭這農產也厲害 市農會推「買米送蒜」超搶手

宜蘭縣好吃的特色農產除了三星蔥，「宜蘭蒜」也很厲害，軟嫩青脆，但去年受到颱風影響，延遲到最近出貨。宜蘭市農會明天舉辦農民節慶祝活動，今天先暖身促銷「買米送蒜」，買1包300元雪山米，送1把市價100多元白蒜，物超所值，明天上午還有促銷。

雪山米與宜蘭蒜都是好貨。宜蘭市農會理事長林錫明表示，雪山米栽種環境純淨，口感Q軟好吃，曾經在購物台創下1天賣出8000多包，東西好自然搶手，縣內喜互惠連鎖生鮮超市可以買到；至於「宜蘭蒜」的蒜白長，口感軟嫩青脆，就連蒜綠也好吃，這是南部蒜所比不上的。

市農會理事長謝立賢說，宜蘭白蒜品質極佳，過去曾在台北果菜拍賣市場賣到每公斤480元好價格，向來都是過年前的盤中佳餚；但去年受到幾場颱風來襲，導致產量大減，產期延到過年後，現在品嘗正是好時機。

「買到賺到」，市農會推廣組主任藍文隆說，白蒜受颱風侵襲，產量只剩二成，目前每斤市價大約200多元，農會送的1把白蒜還不到1斤，價格約100多元，買300元優質雪山米，送100多元的白蒜，很超值。

宜蘭市公所與宜蘭市農會為了慰勉辛勞的農友及農業從業人員付出奉獻，明天上午9時30分在市農會4樓農民活動中心舉辦慶祝農民節表彰大會，今天以「買米送蒜」活動暖身，市長陳美玲喜氣的桃紅色上衣，相當吸睛，吸引許多婆婆媽媽上前向她購買，儼然成了最佳代言人。