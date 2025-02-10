陸踩線團、上海賞燈團來不了 徐榛蔚籲中央勿阻礙兩岸觀光

中國大陸將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者規畫旅遊踩線團，觀光署卻未同意放行。花蓮縣長徐榛蔚表示，陸委會與觀光署應透過兩岸觀光溝通平台，以個案評估與滾動檢討方式，推動兩岸觀光合作，勿因行政僵化影響文化與旅遊發展。

大陸文化和旅遊部上月中公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，兩地旅遊業者規畫踩線團，計畫今天分兩團來台；但觀光署依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，等同未同意此次踩線團申請。就連上海賞燈團依往年慣例申請來台，也未獲陸委會同意放行。

徐榛蔚為地方發聲，指出兩岸觀光曾創下陸客來台單一年度最高418萬人次、台灣民眾赴陸417萬人次紀錄，帶動百工百業發展，觀光交流對經濟發展相當重要，中央應以促進兩岸觀光發展的核心價值為優先考量，而非陷入形式主義，忽略業界與地方鄉親的需求。

徐榛蔚呼籲中央，行政程序不應僵化，成為文化與觀光交流阻礙，應針對申請案件彈性處理，後續再透過小兩會滾動溝通精進，期待中央政府與兩岸相關單位積極溝通，透過兩岸觀光溝通平台找出可行方案，恢復兩岸正常交流，讓兩岸民眾共享旅遊與文化交流的成果。

國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇說，阻礙陸客來台是中央蓄意不想開放，呼籲兩岸要有正常交流。無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢則主張，縣府應積極爭取花蓮－上海直航，讓陸客、國際旅客直飛花蓮，帶動地方觀光經濟。