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香港直航花蓮2個月 難救觀光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
香港－花蓮直航將滿2個月，一周4航班就算滿載，對提升花蓮住房率仍是杯水車薪。本報資料照片
香港－花蓮直航將滿2個月，一周4航班就算滿載，對提升花蓮住房率仍是杯水車薪。本報資料照片

「香花線」香港花蓮直航將滿2個月，縣府統計，透過直航入境花蓮旅客有5千多名，但就算一周4班滿載720名港客，對花蓮旅宿1萬6千間房來說，仍是杯水車薪。近期平日住房率約2成，假日也僅3成多，業者希望早日開放陸客或爭取直航班機，帶來更多客源。

花蓮縣府觀光處指出，香港－花蓮直航自去年12月12日啟航以來，包含港澳與大陸籍旅客在內的外籍遊客就有5千多名；農曆春節期間，該航線更每天加開班機往返，1月25日起至2月2日9天連假期間幾乎班班滿載，啟航以來，已搭載約1萬人次旅客往返花蓮與香港。

雖然直航帶來不少旅客及商機，縣府觀光處估算，約帶來1億3千餘萬經濟產值，為花蓮帶入觀光新契機。但對比花蓮旅宿業1萬6千間房來說，終究是杯水車薪，對提升花蓮住房率仍無明顯起色。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，直航帶來旅客有限，若能增加班次會更好，希望未來還有更多不同航點的直航班機。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，除載客率要高，停留天數也要多，對住房率才有幫助。

觀光處長余明勳表示，本月20日將赴香港旅遊博覽會宣傳直航優惠，除了希望早日開放陸客，之前有與旅行業者洽談日本、韓國直航班機，爭取更多國際觀光客。

花蓮幅員遼闊，各景點之間的交通運輸不發達，不像大都市便利，港客通常選擇包車方式觀光，欣賞東部大自然景觀；根據旅宿業者觀察，港客訪花以家庭客為主，也有發現40歲以下的青年獨自旅行，台灣的人情味、治安也讓旅客相當放心。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，港客喜愛花蓮山海與縱谷風景，最喜歡去大農大富平地森林園區，在樹林間騎單車享受芬多精，民宿業者待客親切，花蓮物價對於港客來說相當親民，都是港客想要再來的主因。

花蓮 香港

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