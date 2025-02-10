基隆中學校官舍起火 文觀局勘查提供協助

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」前晚發生火災，建物所有權人基隆高中表示，緊急加固工程正在收尾，為何起火令人不解。基隆市文化觀光局說，今天將邀文化資產委員到場勘查，提供後續建議及協助。

消防局火調科已完成採證，調查結果2周內出爐。

基隆中學校官舍2021年間登錄為歷史建築，國家文化資產網簡介指出，官舍所在地為日據時期基隆廳位在曾仔寮時期的官舍原址，中學校官舍在昭和6年（1931）完工，建坪33.11坪，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口、門廊可作為避雨空間。

戰後持續有人員居住至2018年5月，同年6月由基中教師提報申請為文化資產，2021年7月8日公告登錄為基隆市歷史建築。

基隆高中表示，官舍在2018年即申請廢電，設置圍籬阻絕外人入侵，緊急加固工程也到收尾階段，不明白為何發生火警。

校方也說，基隆中學校官舍是目前基隆地區歷史最悠久的教育建築，校方很重視其歷史與文化價值，期待進一步修復後，可做為基隆教育與文化的教學場域。