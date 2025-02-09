快訊

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭冬山元宵花火節璀璨落幕 舊河港燈節持續亮燈至2/16

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山元宵花火節提早在元宵節之前登場，施放600秒高空煙火秀，讓人驚豔；至於「冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，冬山河在燈光倒映下，營造出詩意般的美景，想要欣賞的民眾得要把握時間。

冬山元宵花火節昨晚8時許施放煙火的地點就在舊河港附近，距離冬山火車站也不遠，吸引攝影師搶拍美景；遊客當天在周邊逛市集、品美食，欣賞燈會；晚間表演節目後安排600 秒高空煙火秀，氣勢磅礡，最後30秒的震撼結尾，更讓人直呼過癮。

冬山鄉公所表示，雖然元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。鄉長林峻輔表示，希望透過節慶活動，進一步推廣冬山鄉人文特色與旅遊觀光資源，讓更多人了解冬山的美麗與熱情。

除了冬山花火節施放元宵節煙火，員山鄉公所今年也恢復舉辦元宵節活動，預計下午踩街、晚上演出，最後施放900秒煙火秀，錯過冬山鄉煙火秀的民眾可以到員山公園欣賞，煙火花色種類有80餘種，施放煙火秀時間比冬山鄉還要長。

宜蘭縣冬山元宵花火節提早在元宵節之前登場，施放600秒高空煙火秀，讓人驚豔。圖／石姓讀者提供
宜蘭縣冬山元宵花火節提早在元宵節之前登場，施放600秒高空煙火秀，讓人驚豔。圖／石姓讀者提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供
雖然冬山元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。圖／冬山鄉公所提供

元宵節 宜蘭 煙火秀 花火節

延伸閱讀

夢幻光影來襲！「2025西螺藝術燈節」點亮新年新希望

澎湖元宵乞龜 最大米龜開光、土魠魚得主出爐

147年客家文化資產 屏東佳冬元宵前夕辦「拜新丁新枝」見證四代同堂

新北各區發放元宵小提燈 瑞芳公所猜燈謎添趣味

相關新聞

宜蘭冬山元宵花火節璀璨落幕 舊河港燈節持續亮燈至2/16

宜蘭縣冬山元宵花火節提早在元宵節之前登場，施放600秒高空煙火秀，讓人驚豔；至於「冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，...

基隆辦客家天穿日 謝國樑：會與各方合作發揚多元文化

基隆市的客家團體今天在海洋廣場，舉辦2025客家天穿日活動暨新春團拜，安排體驗攤位及表演節目，讓大眾體驗客家文化。市長謝...

催生東部環島電網 政院東服中心：說酬庸是政治語言

東服中心推動東部環島電網串連計畫，藉由蘇花安工程共構電力系統，讓台灣電力形成環島電網提高韌性；執行長洪宗楷說，服務項目多...

近6成弱勢扶助家庭無法滿足孩子生活所需 宜蘭家扶辦新春義賣

家扶基金會針對沒有政府福利補助的扶助家庭生活進行調查，發現有57%的扶助家庭難以添購孩子生活所需，58.1%的扶助家庭在...

謝國樑赴廟口品嘗在地老牌元宵 祝福市民找到圓滿幸福

七堵煙火嘉年華昨晚登場，提前歡慶元宵節。基隆市長謝國樑出席後，又轉往基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一...

2026選戰號角響起…綠喊贏回宜蘭 藍白有合作空間

2026選戰號角已吹響，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進昨宣布由縣議會黨團總召陳文昌擔任選對會召集人，組建最強團隊；國民黨縣黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。