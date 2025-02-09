宜蘭冬山元宵花火節璀璨落幕 舊河港燈節持續亮燈至2/16

宜蘭縣冬山元宵花火節提早在元宵節之前登場，施放600秒高空煙火秀，讓人驚豔；至於「冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，冬山河在燈光倒映下，營造出詩意般的美景，想要欣賞的民眾得要把握時間。

冬山元宵花火節昨晚8時許施放煙火的地點就在舊河港附近，距離冬山火車站也不遠，吸引攝影師搶拍美景；遊客當天在周邊逛市集、品美食，欣賞燈會；晚間表演節目後安排600 秒高空煙火秀，氣勢磅礡，最後30秒的震撼結尾，更讓人直呼過癮。

冬山鄉公所表示，雖然元宵花火節提早落幕，但是「2025 冬山舊河港燈節」展期持續至2月16日，元宵節過後才會結束。鄉長林峻輔表示，希望透過節慶活動，進一步推廣冬山鄉人文特色與旅遊觀光資源，讓更多人了解冬山的美麗與熱情。