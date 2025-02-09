基隆辦客家天穿日 謝國樑：會與各方合作發揚多元文化

基隆市的客家團體今天在海洋廣場，舉辦2025客家天穿日活動暨新春團拜，安排體驗攤位及表演節目，讓大眾體驗客家文化。市長謝國樑出席時說，市府會繼續努力，與各個團體合作，發揚多元文化。

基隆客家天穿日活動由基隆市客家同鄉會、客家藝文發展協會、客家文化協會、客家八音協會、世界客屬總會基隆市分會等在地客家團體共同籌辦及參與，透過豐富的體驗活動，帶領民眾深度體驗客家文化，同時間安排新春團拜，加強族群間的交流，提升基隆市的文化活力與客家文化的能見度，讓大眾看到基隆的客家文化面貌。

謝國樑說，期盼在大家的努力之下，一起發揚客家獨特的傳統與民俗文化。「天穿日」是客家最重要的傳統節日，感謝所有客家團體不遺餘力地推廣客家民俗文化。在新的一年除了向大家祝賀新年，市府也會繼續努力，與各個團體合作發揚多元文化。

天穿日由日本傳統文化「和太鼓」熊組迎賓表演揭開序幕，現場還安排了多元豐富的節目內容，包含客家文化導覽、傳統美食體驗、精彩藝文表演及客語闖關活動，希望讓大小朋友在遊戲中學習客語，增進對客家文化的認識。會場並有手作醃製黃豆醬蘿蔔、牛汶水DIY教學，讓參加者體驗客家美食的魅力。