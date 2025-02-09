原民小米文化快失傳 基金會攜手農友保種供孩童享用

台灣小米過去品系豐富，隨著飲食文化改變，種原瀕臨消失。慈心基金會與8位在花東種植小米的部落農友合作，採購560公斤小米供應12所校園、2個文化健康站，延續部落傳統飲食文化。今年目標擴大，預計供應51所校園及5個文健站，保留台灣農作物多樣性。

慈心基金會表示，台灣小米曾高達200多種品系，但在現代農業發展過程中，小米種植大多被其他作物取代，部落小米的主食地位也逐漸下降，種原面臨瀕臨消失危機。團隊透過農糧署「強化花東地區原鄉保種及復育計畫」，以具原民主食文化特色、抗旱性佳的小米作為永續保種主軸。

慈心基金會指出，目前懂得種植小米的長者逐漸減少，導致部落傳統糧食知識流失，部落孩童則受外來飲食習慣影響，不熟悉傳統作物，味蕾與文化沒有連結。

基金會去年積極與花東8位部落農友合作，將小米原種種回土地，同年3月起提供台東偏鄉12所國中小、幼兒園師生及2個文健站長者，每周四在營養午餐吃到族人種植的小米，同時邀請保種農民進入校園，分享友善小米耕作的經驗，強化農友種植小米的價值感。

花蓮馬太鞍部落保種農友柯春伎表示，今年繼續精進小米種植技術，更規畫發展部落保種遊程與保種餐桌，推廣馬太鞍部落文化；有感於部落青年人口缺乏工作機會，希望未來在家鄉建立小米產業，提供就業機會，也讓長輩們透過農事工作聯絡感情，並從中獲得成就感。