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近6成弱勢扶助家庭無法滿足孩子生活所需 宜蘭家扶辦新春義賣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
超過半數以上的扶助家庭難以添購孩子生活所需及支應子女學習費用，宜蘭家扶中心為了幫助這些孩子好好生活、安心學習，在4所宮廟舉辦新春義賣，所得將全數用於「無窮世代」扶助專案。圖／家扶提供
超過半數以上的扶助家庭難以添購孩子生活所需及支應子女學習費用，宜蘭家扶中心為了幫助這些孩子好好生活、安心學習，在4所宮廟舉辦新春義賣，所得將全數用於「無窮世代」扶助專案。圖／家扶提供

家扶基金會針對沒有政府福利補助的扶助家庭生活進行調查，發現有57%的扶助家庭難以添購孩子生活所需，58.1%的扶助家庭在支應子女學習費用有困難，為了幫助這些孩子好好生活、安心學習，宜蘭家扶中心今天在縣內4所宮廟舉辦新春義賣，所得將全數用於「無窮世代」扶助專案。

家扶基金會在過年後串聯全台各中心共舉辦124場「無窮世代新春義賣」，宜蘭家扶中心的這項義賣活動於今天登場，分別在道教總廟三清宮、壯圍保安宮、蘇澳南天宮、礁溪德陽宮，販售各項食物及生活用品，吸引不少民眾響應捐助愛心。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，根據家扶基金會進行「無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查」顯示，約有8成家庭擔心收入不夠支應全家大小伙食支出，57%的扶助家庭難以添購孩子生活所需，58.1%的扶助家庭在支應孩子學習費用上有困難，半數以上家庭的伙食費及水電瓦斯支出困難。

家扶表示，通貨膨脹、物價飛漲年代，就連一般的家庭都大呼吃不消，弱勢家庭更是每天憂心柴米油鹽醬醋茶，孩子擔憂開學後的學費繳不出來，縮衣節食，甚至每天只吃二餐省錢過生活。

例如單親家庭的小君目前就讀高三，她母親是清潔工收入有限，母女租屋生活儉樸，經常面對工作不順利、生活費及學費不夠用等問題。小君要升大學考試，她因資源有限，難以添購參考書與文具等，卻仍努力學習，期望改變命運。小君的故事只是無數弱勢兒童中的縮影，他們的學習之路充滿艱辛與挑戰。

家扶希望透過義賣籌募弱勢兒少助學金，幫助他們不再為缺少生活費或學習資源而煩惱，邁向更好的未來，除了義賣，民眾也可透過小額捐款「無窮世代」，一起幫助弱勢孩子逆轉人生。無窮世代新春義賣：https://endpoverty.ccf.org.tw/2025charitysale/

宜蘭家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」吸引許多民眾響應購買，愛心捐助。圖／家扶提供
宜蘭家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」吸引許多民眾響應購買，愛心捐助。圖／家扶提供
宜蘭家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」吸引許多民眾響應購買，愛心捐助。圖／家扶提供
宜蘭家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」吸引許多民眾響應購買，愛心捐助。圖／家扶提供

家扶中心 家扶基金會 義賣

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