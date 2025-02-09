近6成弱勢扶助家庭無法滿足孩子生活所需 宜蘭家扶辦新春義賣

家扶基金會針對沒有政府福利補助的扶助家庭生活進行調查，發現有57%的扶助家庭難以添購孩子生活所需，58.1%的扶助家庭在支應子女學習費用有困難，為了幫助這些孩子好好生活、安心學習，宜蘭家扶中心今天在縣內4所宮廟舉辦新春義賣，所得將全數用於「無窮世代」扶助專案。

家扶基金會在過年後串聯全台各中心共舉辦124場「無窮世代新春義賣」，宜蘭家扶中心的這項義賣活動於今天登場，分別在道教總廟三清宮、壯圍保安宮、蘇澳南天宮、礁溪德陽宮，販售各項食物及生活用品，吸引不少民眾響應捐助愛心。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，根據家扶基金會進行「無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查」顯示，約有8成家庭擔心收入不夠支應全家大小伙食支出，57%的扶助家庭難以添購孩子生活所需，58.1%的扶助家庭在支應孩子學習費用上有困難，半數以上家庭的伙食費及水電瓦斯支出困難。

家扶表示，通貨膨脹、物價飛漲年代，就連一般的家庭都大呼吃不消，弱勢家庭更是每天憂心柴米油鹽醬醋茶，孩子擔憂開學後的學費繳不出來，縮衣節食，甚至每天只吃二餐省錢過生活。

例如單親家庭的小君目前就讀高三，她母親是清潔工收入有限，母女租屋生活儉樸，經常面對工作不順利、生活費及學費不夠用等問題。小君要升大學考試，她因資源有限，難以添購參考書與文具等，卻仍努力學習，期望改變命運。小君的故事只是無數弱勢兒童中的縮影，他們的學習之路充滿艱辛與挑戰。