快訊

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑赴廟口品嘗在地老牌元宵 祝福市民找到圓滿幸福

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供

七堵煙火嘉年華昨晚登場，提前歡慶元宵節。基隆市長謝國樑出席後，又轉往基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。

七堵煙火嘉年華昨晚在崇孝公車停車場施放煙火，今年主題是「璀璨天際 七堵最美」，活動內容結合親子同樂、經典金曲、創意DIY與絢麗煙火，是基隆地區年度盛會。

謝國樑致詞時，感謝大家盛情參與，並叮囑要注意保暖。市府已在七堵火車站樓上設置社區健身中心，另在百福社區尋覓適當地點，設置第2處社區健身中心供居民使用。包括基隆捷運建設、陽明海運旁辦公大樓開發案，七堵地區將是基隆最具有發展潛力的區域，他會帶領市府團隊繼續努力推動市政。

基市府今天表示，元宵節前的周六夜晚，基隆廟口遊客眾多，謝國樑參加煙火嘉年華會後，轉往廟口與民眾提供感受元宵氛圍。基隆廟口的仁三路騎樓整平後，民眾行走更舒適。謝國樑經過基隆在地元宵名店時，也找位置坐下品嘗老字號元宵。

基隆廟口全家福元宵經營超過60年，謝國樑對於店家至今仍堅持手工製作元宵感到欽佩，實際吃到元宵後，也對口感和滋味讚不絕口，並期許每一戶家庭的民眾，都能一起吃下圓圓胖胖又能帶來溫暖幸福感的元宵，讓大家感受到團圓、圓滿的氣息。

基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑元宵節前基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。圖／基市府提供

元宵節 基隆捷運 謝國樑

延伸閱讀

藍反制罷林沛祥擬罷2綠議員 童子瑋發聲：停止政治報復

七堵煙火秀璀璨 謝國樑：基捷加持七堵區最具發展潛力

反制罷免林沛祥 藍將發動罷免綠基隆議員張之豪、陳宜

基隆市長謝國樑：會跟進北市禁用DeepSeek

相關新聞

七堵煙火秀璀璨 謝國樑：基捷加持七堵區最具發展潛力

「七堵煙火嘉年華」今晚間在崇孝街中嘉吉隆有線對面公車停車場登場，高空煙火秀吸引數千民眾賞煙火，驚呼連連。市長謝國樑致詞表...

謝國樑赴廟口品嘗在地老牌元宵 祝福市民找到圓滿幸福

七堵煙火嘉年華昨晚登場，提前歡慶元宵節。基隆市長謝國樑出席後，又轉往基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一...

2026選戰號角響起…綠喊贏回宜蘭 藍白有合作空間

2026選戰號角已吹響，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進昨宣布由縣議會黨團總召陳文昌擔任選對會召集人，組建最強團隊；國民黨縣黨...

基隆學生嘔吐 排除食物中毒

基隆市成功國小某班上月共有18名學生同時出現嘔吐症狀，檢驗結果有5位師生糞便皆檢出諾羅病毒陽性，雖有1名學生合併有仙人掌...

人物開箱／推廣太極氣功30年 吳義雄獲終身成就

宜蘭縣教師吳義雄發現老同事老朋友失去健康或相繼過世，他也因身體不好提早退休，想尋找簡單易學的健身運動，無意間在台中看到太...

基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意 傳統猜燈謎好樂

元宵節將至，基隆市中山區后天宮今晚舉辦元宵晚會，副市長邱佩琳、民政處長張淵翔等人出席，與小朋友猜燈謎同樂，學生搶答得獎品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。