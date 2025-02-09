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謝國樑赴廟口品嘗在地老牌元宵 祝福市民找到圓滿幸福
七堵煙火嘉年華昨晚登場，提前歡慶元宵節。基隆市長謝國樑出席後，又轉往基隆廟口夜市，品嘗在地老字號「全家福」元宵，祝福每一戶家庭都能透過充滿幸福感的元宵，感受到團圓、圓滿的氣息。
七堵煙火嘉年華昨晚在崇孝公車停車場施放煙火，今年主題是「璀璨天際 七堵最美」，活動內容結合親子同樂、經典金曲、創意DIY與絢麗煙火，是基隆地區年度盛會。
謝國樑致詞時，感謝大家盛情參與，並叮囑要注意保暖。市府已在七堵火車站樓上設置社區健身中心，另在百福社區尋覓適當地點，設置第2處社區健身中心供居民使用。包括基隆捷運建設、陽明海運旁辦公大樓開發案，七堵地區將是基隆最具有發展潛力的區域，他會帶領市府團隊繼續努力推動市政。
基市府今天表示，元宵節前的周六夜晚，基隆廟口遊客眾多，謝國樑參加煙火嘉年華會後，轉往廟口與民眾提供感受元宵氛圍。基隆廟口的仁三路騎樓整平後，民眾行走更舒適。謝國樑經過基隆在地元宵名店時，也找位置坐下品嘗老字號元宵。
基隆廟口全家福元宵經營超過60年，謝國樑對於店家至今仍堅持手工製作元宵感到欽佩，實際吃到元宵後，也對口感和滋味讚不絕口，並期許每一戶家庭的民眾，都能一起吃下圓圓胖胖又能帶來溫暖幸福感的元宵，讓大家感受到團圓、圓滿的氣息。
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