七堵煙火秀璀璨 謝國樑：基捷加持七堵區最具發展潛力

「七堵煙火嘉年華」今晚間在崇孝街中嘉吉隆有線對面公車停車場登場，高空煙火秀吸引數千民眾賞煙火，驚呼連連。市長謝國樑致詞表示，七堵區將有基隆捷運、陽明海運旁將有辦公大樓進駐等，是基隆最具有發展潛力的區域，他會帶領市府團隊繼續努力推動市政。

今天活動從白天一直到晚上，入夜後「金曲歡樂之夜」熱力登場，實力派唱將「超級紅人榜翁鈺鈞」、「我愛冰冰秀莊振凱」以及「視障美聲歌手李依娜」等藝人獻唱，還有七堵在地社團的演出。

七堵高空煙火秀今晚9點半登場，謝國樑與現場數千民眾一同欣賞璀璨、絢麗的「高空煙火秀」，五光十色的震撼畫面，吸引很多民眾到場，立委林沛祥也出席。天氣冷颼颼，但民眾仍熱情參與，不少都是全家出動，還有很多情侶檔來賞煙火。