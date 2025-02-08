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七堵煙火秀璀璨 謝國樑：基捷加持七堵區最具發展潛力
「七堵煙火嘉年華」今晚間在崇孝街中嘉吉隆有線對面公車停車場登場，高空煙火秀吸引數千民眾賞煙火，驚呼連連。市長謝國樑致詞表示，七堵區將有基隆捷運、陽明海運旁將有辦公大樓進駐等，是基隆最具有發展潛力的區域，他會帶領市府團隊繼續努力推動市政。
今天活動從白天一直到晚上，入夜後「金曲歡樂之夜」熱力登場，實力派唱將「超級紅人榜翁鈺鈞」、「我愛冰冰秀莊振凱」以及「視障美聲歌手李依娜」等藝人獻唱，還有七堵在地社團的演出。
七堵高空煙火秀今晚9點半登場，謝國樑與現場數千民眾一同欣賞璀璨、絢麗的「高空煙火秀」，五光十色的震撼畫面，吸引很多民眾到場，立委林沛祥也出席。天氣冷颼颼，但民眾仍熱情參與，不少都是全家出動，還有很多情侶檔來賞煙火。
謝國樑說，今天這麼冷的天氣民眾仍不減熱情，他提及市府最近在七堵火車站樓上設置的社區健身中心，市府另計畫在百福社區尋覓適當地點設置第二處社區健身中心，還有基隆捷運加持，陽明海運旁也將有辦公大樓進駐等，七堵地區是最具有發展潛力的區域，他會帶領市府團隊繼續努力推動市政。
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