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基隆學生嘔吐 排除食物中毒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市成功國小某班上月共有18名學生同時出現嘔吐症狀，檢驗結果有5位師生糞便皆檢出諾羅病毒陽性，雖有1名學生合併有仙人掌桿菌陽性，但未達食物中毒判定標準。

基隆市衛生局1月9日上午接獲教育處通報，成功國小某班學生1月8日返家後，於晚餐前至半夜期間陸續有學生出現嘔吐、腹瀉等症狀並就醫，當日至學校查核及抽驗前日午餐食餘檢體、環境檢體及其中7位人體檢體，含師生5位、廚工2人。

檢驗結果為5位師生糞便皆檢出諾羅病毒陽性，其中1位學生合併有仙人掌桿菌陽性、2位廚工人體檢驗結果則皆陰性；環境檢體中，生食菜刀檢出仙人掌桿菌陽性、砧板則無檢出微生物。食餘檢體檢出仙人掌桿菌數未達食物中毒標準。

衛生局疾病管制科流行病學調查，成功國小廚房1月8日供應3個學校午餐，僅該校，且該校也僅該班師生有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀群聚，未分散至其他班級及學校，流行病學調查結果不支持此次腹瀉群聚是由供餐的廚房造成。

教育處指出，要求各校廚房環境，除定期打掃清潔殺菌外，接觸食材刀具、砧板、餐具、器具及留樣物品於使用前以沸水處理後確保殺菌再接觸食材使用，廚工接觸熟食前徹底洗手，衣帽管理也謹慎放置，確保廚工無發燒等強化食安。

衛生局 諾羅病毒 食物中毒

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