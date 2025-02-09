2026選戰號角響起…綠喊贏回宜蘭 藍白有合作空間

2026選戰號角已吹響，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進昨宣布由縣議會黨團總召陳文昌擔任選對會召集人，組建最強團隊；國民黨縣黨部表示，綠營大罷免，藍營在宜蘭不會缺席，且下一步、2026年選舉會朝藍白合為目標。

民進黨部昨辦新春團拜，面臨罷免危機的黨籍立委陳俊宇也細數在立院表現，包括出席出席率與質詢率均達100%，連署法案279件，選民服務近2000件，法律提案16案，質詢27次，提供法律諮詢167件等。

邱嘉進表示，黨部會持續深入基層，努力團結各方力量，重新擦亮綠色執政的招牌，為明年選舉做好準備，並宣布將由選戰經驗豐富的陳文昌擔任選對會召集人，協助提名，兼顧世代整合出最強團隊，奪回宜蘭的執政權。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，綠營在全國搞大罷免，國民黨在宜蘭不會缺席，若罷免成功，合推民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠補選立委有協調空間，但縣長選舉還是要以國民黨為主體。

對於明年五合一選舉，林明昌說，國民黨人才很多，鄉鎮市、縣議員等選舉都準備好了，縣長也有口袋名單，但還不能透露，在民進黨中央執政太差引起外界反感下，宜蘭一定能維持藍天。

陳琬惠表示，自己隨時備戰，以拚縣長為優先，藍白合要互相釋善意，除了縣長、立委，鄉鎮市長、議員等也要全盤討論，若被推出補選立委，持保留態度，但會尊重黨中央安排。後續也在臉書寫下「我的目標不變：2026參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務。」