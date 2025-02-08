藍反制罷林沛祥擬罷2綠議員 童子瑋發聲：停止政治報復

民團在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署，民進黨3位議員服務處協助提供罷免連署書及收件。國民黨為反制罷免林沛祥，擬發動罷免民進黨議員張之豪、陳宜。民進黨議長童子瑋今晚說，如果只是基於政治對立的報復動作，應立即停止相關行動。

罷免林沛祥連署，近期可能送出第一階段提議人連署書，民進黨市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，都協助提供罷免林沛祥連署書及收件。

國民黨基隆市黨部昨晚表示，將成立「基隆反惡罷行動總部」，下周四開第一次籌備會，初步鎖定民進黨張之豪、陳宜兩名議員罷免。

童子瑋今晚在臉書貼文，指昨晚國民黨基隆市黨部表示，要發動罷免在地議員的行動，打算邀請謝國樑市長當主委，並由國民黨黨部主委吳國勝擔任總幹事，首要目標是罷免民進黨張之豪、陳宜兩名在地的優質議員。

童子瑋表示，作為基隆市的議長，每一次定期會和臨時會的質答詢他都在現場，所有議員的表現，他都在現場觀看跟了解。張之豪、陳宜雖然和謝國樑市長不同政黨，但每一次問政都是有理有據，對於預算審核及政策討論也是秉持專業反映民眾心聲。

童說，截至目前為止，謝國樑市長領導的市府團隊，雖然有許多遭受外界批評的政策，但市議會依然給予機會調整，也並沒有胡鬧的杯葛預算，可以說是理性問政，展現了專業的水準。他認為，民進黨籍的議員在基隆市議會的表現有目共睹，沒有一位怠忽職守，沒有一位違背選民的期待。

童子瑋表示，市民選出民意代表，就是希望能夠督促市政府運作的效能，監督批評是難免，但最終都是為了市府施政的進步。如果只是基於政治對立的報復動作，為了府會和諧以及市政運作順暢，應該立即停止相關行動。

施偉政表示，這次全台各地罷免行動起因是過去一年國會藍白罔顧憲政亂象，更不問細節統刪預算，造成各地許多民眾聚集罷免，代收連署書是需求湧現，國民黨不思悔改，企圖用藍綠對決把玩民意，這種愚行才鎮應該被民眾好好檢視。

謝國樑日前說，去年10月他的罷免案投票結束後，童議長曾對外說，希望不要秋後算帳，沒想到罷免案結束不到3個月，民進黨議員在各地在收罷免立委林沛祥的連署書。

謝國樑表示，假如童議長真的是民進黨在基隆政治圈的領導者，他希望童議長表態，制止對基隆人不堪其擾、不公平的罷免和連署，才會實質發揮童的影響力，對基隆的政壇也比較有穩定性和幫助。