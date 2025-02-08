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基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意 傳統猜燈謎好樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供

元宵節將至，基隆市中山區后天宮今晚舉辦元宵晚會，副市長邱佩琳、民政處長張淵翔等人出席，與小朋友猜燈謎同樂，學生搶答得獎品，笑聲此起比落，現場有300多件學生彩繪燈籠比賽，各展創意，吸引不少民眾參觀。

后天宮舊稱為蚵殼港后天宮，今年首度舉辦燈籠彩繪活動，今晚的元宵晚會舉行頒獎典禮，配合晚會還邀請餐車進駐，讓參加的民眾不但可以享受街頭藝人的精采表演，還可以享用小吃、猜謎，人潮擠滿了通往后天宮的巷子，現場熱鬧又溫馨。

邱佩琳指出，看到每一盞燈籠、每一幅彩繪，都凝聚了大家的智慧與創意，展現無比創意，也呈現傳統文化的傳承。后天宮主任委員陳柏豪今年首度舉辦燈籠彩繪比賽，便有300件的作品參賽，十分難得。

邱佩琳說，她跟議員宋瑋莉看到獲獎的作品，小孩展現很高的藝術天分為這是非常有意義的活動，彩繪的燈籠更是用光明趕走黑暗的最好象徵，讓這個元宵節更加璀璨輝煌。

基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供
基隆后天宫300件學生燈籠彩繪展創意，傳統猜燈謎好樂。圖／基隆市政府提供

元宵節 彩繪

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