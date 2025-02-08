強化南島文化交流 花蓮縣府團隊訪智利復活節島

花蓮縣府團隊今天前往位於南太平洋的智利復活節島，與市政府及復活節島總統代表處交流分享經驗，也邀請復活節島市府團隊到花蓮參加聯合豐年節活動，強化南島文化交流。

南島語族是世界分布最廣的語言家族，北始台灣，南達紐西蘭，西及馬達加斯加島，東至復活節島，一共有1200多種語言，佔了全世界語言的1/5。

花蓮縣原住民行政處長馬呈豪指出，花蓮是南島的故鄉，這次組成南島極境建誼團隊，前往馬達加斯加及復活節島，進行南島語族極東與極西點的文化交流考察，希望將國際南島家人迎回花蓮。

花蓮縣府透過新聞稿指出，出訪團以馬呈豪領軍，今天抵達復活節島，拜會復活節島總統代表處代表Sergio Tepano Cuevas、市長Elizabeth Arévalo Pakarati，介紹花蓮特色、原住民族文化及經濟產業發展等。

花蓮縣府指出，復活節島市長去年剛上任，花蓮縣府是她上任後首個前往拜會的行政機關，對花蓮的原住民族自治、土地、經濟、環境議題及文化延續與發展深感興趣。

Elizabeth Arévalo Pakarati表示，花蓮在文化、交通、產業及環保議題上穩定發展，且在原住民族政策上豐富且多元，是良好的學習範本。

花蓮出訪團隊致贈繡字情人袋、香蕉絲織布畫等原住民族工藝品為信物，馬呈豪也邀請復活節島市府團隊到花蓮參加2025年太平洋南島聯合豐年節，促成兩地更深入交流及合作。

馬呈豪表示，花蓮縣政府是第一個到復活節島交流的台灣政府機關，以行動力向南島家人展現誠意，促成雙方合作發展可能性，接下來將繼續前往智利聖地牙哥及馬達加斯加持續進行南島文化交流。