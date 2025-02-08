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基隆1月發生國小師生集體嘔吐 排除營養午餐造成

中央社／ 基隆8日電

基隆市成功國小1月有18名學生及1名老師陸續發生嘔吐腹瀉症狀。市府今天表示，經檢驗結果有5名師生驗出諾羅病毒陽性，但排除這次腹瀉群聚是由營養午餐造成。

基隆市成功國小2年級某班級，有18名學生及1名老師在1月8日返家後，於晚餐前至半夜期間陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀並就醫。經市府衛生局當初疫調，初步排除營養午餐引起食物中毒，並採集師生與廚工的檢體送驗釐清。

基隆市衛生局今天發布新聞稿指出，檢驗結果為5名師生糞便都檢出諾羅病毒陽性（其中1位學生合併有仙人掌桿菌陽性）。環境檢體中，生食菜刀檢出仙人掌桿菌陽性、砧板則無檢出微生物、食餘檢體雖檢出仙人掌桿菌，但未達食物中毒判明標準。

衛生局表示，另根據調查，成功國小廚房1月8日供應3所學校午餐，僅成功國小2年級這個班級師生有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀群聚，未分散至其他班級及學校，流行病學調查結果不支持這次腹瀉群聚是由供餐的廚房造成。

衛生局指出，事件發生後，成功國小已於第一時間全數更新刀具、砧板等餐具，市府教育處也已再次確認各校廚房環境，並要求定期打掃清潔殺菌。

衛生局長張賢政說，除民眾關注的流感疫情，近期也有諾羅病毒活躍；為防範諾羅病毒傳播，飯前及便後應以肥皂洗淨雙手，餐飲業從業人員應依食品良好衛生規範準則的規定，在罹病或感染期間應主動告知，不得從事與食品接觸的工作，環境及廚房也應消毒，做好個人衛生防護、落實環境定期消毒。

成功 衛生局 諾羅病毒

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