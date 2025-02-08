快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

具俊曄「收養大S子女」汪小菲就碰不到遺產…可行嗎？律師這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

台東元宵節系列活動 今「炸寒單」揭開序幕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。記者尤聰光／攝影
台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。記者尤聰光／攝影

台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹今年元宵情人節當天，將有精彩晚會、煙火秀與炮炸寒單，讓遊客體驗震撼聲光與視覺感受。

陳銘風表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲）外，以「愛」為主題舉行一系列活動，高潮在2月14日情人節當天在海濱公園國際地標的晚會；另公所廣場的「千層的愛」藝術燈展也已率先展出。

「2025台東愛在元宵」系列活動記者會，包括縣長饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩及各級機關及民意代表共襄盛舉，另世界棒球12強賽金牌投手林昱珉也受邀出席，並由玄武堂團隊，表演熱鬧的炸寒單，為元宵活動揭開序幕。

市公所表示，元宵晚會當天將有冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，以及壓軸雙金歌王沈文程演出。此外還有煙火秀與炮炸寒單活動，現場還有市集、餐車提供服務。

另2月12日重頭戲台東天后宮主辦的聯合遶境，有76隊廟宇參與連續兩天的市區遶境，池上鄉公所也舉辦元宵擔飯遶境；玄武堂及邯鄲堂也將舉行共逾20場的肉身炸寒單（邯鄲）活動。相關活動訊息設置台東市公所官網供民眾查詢最新消息。

市長陳銘風（左）頒發「台東之光」獎座給2024世界棒球12強冠軍投手林昱珉（右），感謝他為國爭光。記者尤聰光／攝影
市長陳銘風（左）頒發「台東之光」獎座給2024世界棒球12強冠軍投手林昱珉（右），感謝他為國爭光。記者尤聰光／攝影

元宵節 台東 炸寒單

延伸閱讀

連4年「全壘打」！台東16鄉鎮都生「小龍」寶寶

台東元宵陣頭遶境69隊參加 12日中午出發

新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

相關新聞

係金ㄟ！蔡英文爬完阿塱壹古道 席地處立馬變「總統石」

前總統蔡英文年假放了好多天，日前她帶著「毛小孩們」上山走春後，昨天在隨扈陪同下，跟團爬知名「阿塱壹古道」，成為首位爬阿塱...

連4年「全壘打」！台東16鄉鎮都生「小龍」寶寶

全國近幾年人口數下降，台東縣人口無論是新生兒出生或戶籍遷入卻是逆勢成長，縣府指出，今年1月新生兒出生人口數就有113人，...

台東元宵節系列活動 今「炸寒單」揭開序幕

台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹...

墓園裝置藝術獲美繆思設計大獎 光影基隆清法戰爭策展

2025年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）日前公布，基隆市文化觀光局以「清法戰爭140周年策展活...

深澳坑重劃區擋土牆破損鏽蝕 居民憂安全...基巿府2千萬補強

基隆市府檢測深澳坑市地重劃區第8工區地錨擋土牆，發現錨頭組件及預力鋼腱鏽蝕，影響邊坡穩定性，2月10日起至12月封閉教忠...

避免久占 外木山停車3月起收費

外木山沿海是基隆僅存的最長天然海岸，有很多在地民眾運動休間，假日外地觀光人潮也多，但部分停車格被長期占用。市府公告自3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。