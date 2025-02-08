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台東元宵節系列活動 今「炸寒單」揭開序幕
台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹今年元宵情人節當天，將有精彩晚會、煙火秀與炮炸寒單，讓遊客體驗震撼聲光與視覺感受。
陳銘風表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲）外，以「愛」為主題舉行一系列活動，高潮在2月14日情人節當天在海濱公園國際地標的晚會；另公所廣場的「千層的愛」藝術燈展也已率先展出。
「2025台東愛在元宵」系列活動記者會，包括縣長饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩及各級機關及民意代表共襄盛舉，另世界棒球12強賽金牌投手林昱珉也受邀出席，並由玄武堂團隊，表演熱鬧的炸寒單，為元宵活動揭開序幕。
市公所表示，元宵晚會當天將有冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，以及壓軸雙金歌王沈文程演出。此外還有煙火秀與炮炸寒單活動，現場還有市集、餐車提供服務。
另2月12日重頭戲台東天后宮主辦的聯合遶境，有76隊廟宇參與連續兩天的市區遶境，池上鄉公所也舉辦元宵擔飯遶境；玄武堂及邯鄲堂也將舉行共逾20場的肉身炸寒單（邯鄲）活動。相關活動訊息設置台東市公所官網供民眾查詢最新消息。
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