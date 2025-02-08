台東元宵節系列活動 今「炸寒單」揭開序幕

台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所在南京路「開炸」，宣布「2025台東愛在元宵」系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹今年元宵情人節當天，將有精彩晚會、煙火秀與炮炸寒單，讓遊客體驗震撼聲光與視覺感受。

陳銘風表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲）外，以「愛」為主題舉行一系列活動，高潮在2月14日情人節當天在海濱公園國際地標的晚會；另公所廣場的「千層的愛」藝術燈展也已率先展出。

「2025台東愛在元宵」系列活動記者會，包括縣長饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩及各級機關及民意代表共襄盛舉，另世界棒球12強賽金牌投手林昱珉也受邀出席，並由玄武堂團隊，表演熱鬧的炸寒單，為元宵活動揭開序幕。

市公所表示，元宵晚會當天將有冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，以及壓軸雙金歌王沈文程演出。此外還有煙火秀與炮炸寒單活動，現場還有市集、餐車提供服務。