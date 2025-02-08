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係金ㄟ！蔡英文爬完阿塱壹古道 席地處立馬變「總統石」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
前總統蔡英文（前中）昨天在隨扈陪同下，跟團爬知名「阿塱壹古道」，成為首位爬阿塱壹的元首，途中山友驚見蔡總統爬山都相當興奮。記者尤聰光／翻攝
前總統蔡英文（前中）昨天在隨扈陪同下，跟團爬知名「阿塱壹古道」，成為首位爬阿塱壹的元首，途中山友驚見蔡總統爬山都相當興奮。記者尤聰光／翻攝

前總統蔡英文年假放了好多天，日前她帶著「毛小孩們」上山走春後，昨天在隨扈陪同下，跟團爬知名「阿塱壹古道」，成為首位爬阿塱壹的元首，途中山友驚見蔡總統爬山都相當興奮，紛紛打招呼「總統好」。

阿塱壹古道行程全長約8.4公里，蔡英文花了近5個小時全程走完，沿途嚮導向蔡詳細介紹整個古道歷史及生態環境，蔡如同學生般仔細聆聽，有時還會發問，累了也跟大家就地找石塊休息，心情相當愉悅輕鬆。

行程中許多山友見到總統來爬山，都相當難以置信及興奮，紛紛和總統打招呼問候「總統好」，還有山友要求合影留念，畢竟能在山區見到總統實在太難得，也很不可思議，蔡也展現親和力，和山友示意話家常。

據了解，蔡英文這趟登阿塱壹行程沒有公開，昨天從屏東旭海端入山，再從台東南田出山，她是第一個以卸任總統身分走完古道的元首，而她途中曾坐下休息的石頭，也被山友稱「總統石」、「蔡英文石」。

「阿塱壹古道」是目前台灣少數仍未有公路開通的地區，已公告畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，生態環境保存良好，擁有豐富的動植物資源。步道兩邊入口分別是台東縣的南田村及屏東縣的旭海村，從哪一邊走都可以。

台東 山友 蔡英文 行程

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