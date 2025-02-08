墓園裝置藝術獲美繆思設計大獎 光影基隆清法戰爭策展

2025年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）日前公布，基隆市文化觀光局以「清法戰爭140周年策展活動」榮獲繆思設計大獎金獎。展覽由多位國內外藝術家共同多元創作，超過12件裝置藝術作品，以光影結合歷史，部分作品還在清法紀念園區展出，民眾可前往參觀，感受歷史文化與藝術之美。

繆思設計獎是由國際獎項協會2015年創建，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，這次基隆市政府文化觀光局與GFC策展團隊共同獲得獎項，代表著基隆市歷史文化觀光資源的特殊性，受到國外評審團的肯定。

文化觀光局長江亭玫說，清法戰爭140周年系列活動的主軸展覽-光影藝術策展計畫，邀請台北世大運與世界客家博覽會總策展人王騰崇與擅長台灣文化歷史空間策畫的GFC黃金稻埕團隊，去年展開一系列紀念清法戰爭系列倡議展覽和活動。

總策展人暨主要藝術作品創作者之一的王騰崇表示，此次獲得美國繆思設計大獎，主要是本次展覽以三大印象轉譯清法戰爭，聯手多位國內外藝術家共同多元創作，超過12件藝術作品，以愛與和平作為活動核心意涵，以140作化為數字文化符碼，開創城市紋理新的策展脈絡，有別於過去對戰爭史的純粹歷史紀錄展。

展覽透過三個印象聲音、光景與文獻，讓參觀者，有不同的無形文化故事體驗，深入法國公墓翻轉過去的歷史場域，點亮清法戰爭紀念園區，多元表現基隆清法戰爭的歷史事件。