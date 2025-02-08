連4年「全壘打」！台東16鄉鎮都生「小龍」寶寶

全國近幾年人口數下降，台東縣人口無論是新生兒出生或戶籍遷入卻是逆勢成長，縣府指出，今年1月新生兒出生人口數就有113人，戶籍遷入465人，其中連續4年16鄉鎮市都有新生兒出生，年年全壘打。縣府表示，提供完善的育兒家庭好康方案政策外，生活品質的改善提升，也是讓縣民願意生，外縣市願意黏在台東原因。

縣府民政處指出，統計2022至2024年，新生兒人數已經連續3年正成長，今年1月新生兒出生人數就達113人，雖較2024龍年同期125人略少一點點，但在16個鄉鎮市統計上，卻是都有新生兒出生，年年全壘打，這是過去2018年前所沒有的成績；其中台東市1月新生兒出生就達60人最多，總人口數也首次超越花蓮市，全所未見。

市長陳銘風說，為鼓勵生育，減輕父母育兒的負擔，去年1月1日起只要在市辦理新生兒出生登記或初設戶籍，且產婦或生父設籍本市持續6個月以上，就加碼補助1萬元，生多胎持續補助，這對許多新手爸媽在生活上不無小補，此外，還有縣府各項育兒家庭好康方案，大大提升市民生育意願，也很多外縣市，甚至外籍願意遷入台東市。

縣長饒慶鈴表示，她一上任就面對國人生育率普遍下降挑戰，為此她跨局處盤點及整合資源；經過多年努力，台東縣新生兒出生人口數自2022年起成功扭轉頹勢，已經連續3年維持正成長，今年1月新生兒就有113人，她有信心整年度出生及戶籍遷入人數會有不錯的成績。

為提供育兒家庭更完善支持，縣府2020元月起首胎育兒補助提升至4萬元、第2胎每位補助4萬5000元、第3胎（含以後者）每位補助5萬元，並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，另推動類公共化托育政策讓公私托育收費一致，同時提供月子餐服務、定點臨托。