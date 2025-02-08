深澳坑重劃區擋土牆破損鏽蝕 居民憂安全...基巿府2千萬補強

基隆市府檢測深澳坑市地重劃區第8工區地錨擋土牆，發現錨頭組件及預力鋼腱鏽蝕，影響邊坡穩定性，2月10日起至12月封閉教忠街115巷進行補強工程。一路之隔就有民宅，附近住戶說，擋土牆可見破損裂痕、鋼筋裸露鏽蝕，擔心大雨或颱風有安全疑慮，盼早日改善，保障住戶安全。

基隆市第五期（深澳坑）市地重劃區透天別墅林立，其中教忠街115巷有大片擋土牆近40公尺，一路之隔緊臨很多民宅，住戶都很關心擋土牆安全性。

吳姓住戶表示，擋土牆設置已久，長滿青苔、雜樹，被樹根貫穿，還有部分有破裂，可看到鋼筋裸露、錨頭鏽蝕等，大雨來時會沖下大量水流，居民都很擔心結構安全性是否有問題，怕大雨或颱風來時造成危害。

李姓住戶還說，去年底基隆多次強降雨，還有颱風，居民就很擔心擋土牆安全，會不會有土石沖刷下來，盼市府早日完成補強工程。

市府地政處長謝旻成表示，第五期市地重劃區各工區地錨擋土牆，位置臨近道路及民宅，各工區擋土牆設有監測儀器，並委託專業顧問公司辦理例行性監測作業，掌握擋土牆功能性。去年檢測發現，第8工區內地錨擋土牆錨頭組件及預力鋼腱有鏽蝕現象，為加強擋土牆設施功能及邊坡穩定，編列2010萬元進行擋土牆補強工程。