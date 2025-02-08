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共享機車遊花蓮豐濱 每公里3元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮豐濱鄉公所引進共享電動機車，每公里計價3元，方便旅人全鄉跑透透。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所引進共享電動機車，每公里計價3元，方便旅人全鄉跑透透。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉公所引進電動共享機車服務，在豐濱國小對面公有市場前設點，透過手機下載App就可租借，最低租金3小時100元再加計每公里3元，推廣期間下載使用註冊成功，還送600元租車抵用券。

豐濱鄉有月洞遊憩區、親不知子海上古道、石門洞等知名景點，有遊客反映，到豐濱遊玩若非自駕，就是搭客運或是包車，但是從花蓮轉運站搭乘過去，下了客運，受限接駁工具不足，在景點之間移動並不方便，公所推出「豐濱有腳」電動共享機車服務，24小時都可租借，打通點對點的交通瓶頸。

鄉長邱福順說，租借地點在豐濱國小對面公有市場前，目前共5輛機車，過年期間詢問度高，未來租借點將轉型服務旅遊資訊服務站，同時展銷鄉內農特產、手工藝品，促進鄉內觀光。

鄉公所表示，電動機車租賃費是採時段及里程計費，時段從3小時100元起跳，租用24小時250元，另每公里再計價3元，初期以甲租甲還方式，未來會逐步與民宿或者鄰近鄉鎮合作，採甲租乙還，讓消費者借還更加方便，車輛維護由廠商負責。

下載 景點 電動機車

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