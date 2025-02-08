避免久占 外木山停車3月起收費

外木山沿海是基隆僅存的最長天然海岸，有很多在地民眾運動休間，假日外地觀光人潮也多，但部分停車格被長期占用。市府公告自3月1日起近300個停車格全面收費，提高周轉率並讓觀光客可停車。

外木山風景區沿途無敵壯麗海天一色美景，澳底漁村有沙灘，外木山步道有不少民眾散步、慢跑、騎自行車，假日有很多觀光客看海車潮，但停車空間不足，違停影響交通。

市府交通處停車管理科長張以正表示，因免費部分停車格被長時間占用，甚至有的遊覽車從外地來停，造成觀光客沒有地方停車，收費可提高周轉率及提升使用者付費觀念。

市府公告中山區海興游泳池及湖海路一、二段路側停車格納停車收費管理，一般車格每小時20元，大型車格每小時40元，收費時段周一至周日上午9時至下午5時。