花蓮豐濱推共享電動機車 租借站兼推廣農特產品
花蓮縣豐濱鄉公所推出「豐濱有腳」共享電動機車，提供24小時租賃，春節連假詢問度高，公所未來準備將租借站兼做為旅遊諮詢服務站，展售農特產、手工藝品。
租賃服務據點設在豐濱國民小學對面公有市場前，目前共5輛機車，採時段及里程計費，時段租金最低3小時新台幣100元，再加上里程費用每公里3元，騎多少算多少，不用趕時間還車，透過APP租借，推廣期間下載APP且註冊成功，送600元租車抵用券。
豐濱有月洞遊憩區及石門洞等景點，但分布較散，有遊客反映除非開車，如果搭客運，在地接駁工具不足。
豐濱鄉長邱福順說，接駁計畫讓民眾更能暢遊豐濱，打通點到點交通瓶頸，也節能減碳。
公所表示，共享機車有專業團隊保養及安全檢測車輛，營運初期採甲租甲還，未來將逐步與民宿及鄰近鄉鎮合作，採甲租乙還，提供更多選擇。
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