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中央補助台東日間照顧交通車 估每年服務3000人次

中央社／ 台東縣7日電

行政院衛生福利部補助台東縣政府日間照顧使用的廂型車，今天交車。縣府表示，協助偏鄉地區身障者參與日照服務，預估每年可服務3000人次以上需要日間照顧民眾。

為提供身心障礙者更便利的交通接送服務，台東縣政府向衛生福利部社會及家庭署申請計畫經費，成功爭取1輛廂型車，提供社區式日間照顧服務使用，今天在社會處廣場舉辦「社區式日間照顧服務交通車移交儀式」，由台東縣社會處長陳淑蘭主持。

陳淑蘭表示，這輛車將委託社團法人台東縣智障者家長協會使用，協助偏鄉地區身心障礙者順利參與日間照顧服務，預估每年可服務3000人次。

陳淑蘭說明，「身心障礙者社區式日間照顧」服務對象為設籍且居住台東縣內18歲以上且有日間照顧服務需求的身障者，提供能力未達工作程度尚未接受全日型機構式照顧的身障者照顧及學習空間。台東目前已有35處社區式服務據點，透過據點強化身障者生活自理及自我照顧能力、提供人際關係及社交技巧訓練、健康促進等課程等，更讓身障家庭主要照顧者能有喘息機會。

其中全縣日間照顧服務共有10站，可照顧150名身障者；透過這次交通車投入社區式日間照顧服務，更強化服務效能，車輛將協助日間照顧服務站點的學員從住家到站點的接送，甚至外出參與社會服務，讓更多身障者能夠走出家門，真正融入社會，享有平等的生活機會。

偏鄉 台東 身障者

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