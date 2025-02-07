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花蓮敬老愛心計程車補助7成車資 去年41萬人搭乘受好評

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣敬老愛心計程車受歡迎，去年有41萬餘人次使用。記者王燕華／攝影
花蓮縣敬老愛心計程車受歡迎，去年有41萬餘人次使用。記者王燕華／攝影

花蓮縣府去年將愛心計程車使用對象擴及銀髮族，每趟補助7成車資，反應相當好，全年度有41萬餘人次使用，車輛供不應求。縣府表示，今年起再增一家車行，共有663輛車提供服務，但也發現有非本人使用等行為，呼籲千萬要遵守使用規範，以免喪失福利權益。

花蓮縣愛心計程車原本限身心障礙者搭乘，每年服務逾身障人士逾3000人次。去年3月起擴大到65歲以上長者，有6萬多人受惠，只要在敬老愛心卡儲值，刷卡搭乘，即補助每趟7成車資，每月補助上限1000點，1點即1元，點數每月重新計算，當月未用完不累計。

縣府統計，去年全年度有41萬8356人次受益，縣府補助車資總額達到5284萬多元。因應愈來愈多民眾有搭乘需求，縣府持續招募車輛加入，今年再增大鑫汽車行，提供服務的達到10家計程車行、663輛車。

縣府社會處表示，鼓勵長者、身障人士多加利用，但也發現，有不少錯誤使用樣態，其中最多的就是使用非本人的卡片，也有把卡片交給駕駛保管，或出售、出借，還有持卡人本人未搭車，而是叫車來載送貨品、藥品等。

社會處表示，敬老愛心卡僅限本人使用，且乘車時應該隨身攜帶身分證明文件供查驗。若被查到非本人使用，第一次將收回卡片並停止重新申請6個月，第二次收回並停止申請一年，若被查到第三次，卡片收回且不能再重新申請，將影響民眾權益，請民眾務必遵守使用規範。

愛心 計程車 車行

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