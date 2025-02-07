看海賞美景...基隆外木山300個停車格要收費了！地方意見不一

外木山海岸是基隆僅存的最長天然海岸，全長約5公里，有開闊的海岸線景觀，平時有很多在地運動休間民眾，每到假日外地來看海觀光人潮很多。但部分停車格被長時間占用，市府公告自3月1日（周六）上午9時起近300個停車格全面收費。在地民眾正反意見不一，市府表示可提高周轉率及讓觀光客可停車。

外木山風景區一面是懸崖式山壁，一面是廣闊海岸線，有著無敵壯麗海天一色美景。澳底漁村的沙灘，夏日是民眾戲水游泳的好去處。外木山步道是自行車步道，平時有不少散步、慢跑、騎腳踏車運動休閒民眾，假日觀光客車潮很多，但停車空間不足。

市府交通處停車管理科長張以正表示，以前停車格都是免費，部分停車格被長時間占用，甚至有的遊覽車從外地來停放，造成真正來觀光的遊客沒有地方停車，為提高周轉率及提升使用者付費的觀念，採取收費方式，讓真正有需要的民眾有車位可停。

市府已公告中山區海興游泳池及湖海路一、二段路側停車格納入停車收費管理。一般車格每小時20元，大型車格每小時40元。收費時間每周一至周日上午9時至下午5時。

常去海興游泳池游泳的李姓市民說，很多人都會來外木山海泳，有很長的美景海岸線，以前都沒有收費，海洋是公共財，來游個泳及看海景停車都要收錢不合理，影響以後民眾來的意願。

市議員宋瑋莉說，使用者付費的觀念是對的，但是可以再跟居民多溝通，採取漸進及比較柔軟的方式，來讓大家覺得改收費是對的。