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台鐵漲價衝擊花東 徐榛蔚籲凍漲

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
台鐵董事會拍版通過票價調漲方案，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。本報資料照片
台鐵董事會拍版通過票價調漲方案，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。本報資料照片

台鐵票價30年來可能要首次漲價，花蓮到台北自強號漲幅達32.5%，花蓮縣長徐榛蔚等人呼籲，蘇花安等重大交通建設完成前應凍漲，減輕東部人的交通成本，也認為調漲票價對交通弱勢的花東地區不公。觀光業者憂心因此影響遊客到訪意願。

依台鐵規畫，花蓮、台北自強號票價將由440元漲到583元。徐榛蔚說，鐵路是花東鄉親重要交通命脈，台鐵票價調整將衝擊花蓮人日常生活，呼籲中央審查台鐵票價時，體恤花東鄉親，在蘇花安、花東快等重大交通建設未完成前能凍漲票價。

富里鄉是花蓮最南端的偏遠鄉鎮，和台東縱谷北端的池上鄉接壤，每天十幾班火車是鄉民南來北往主要交通工具；面對火車票將調漲，鄉長江東成無奈說「只能接受」。但他也說，東部不像西部有高鐵、國道客運可選擇，富里、台北往返票價現在就要1344元，再漲2、3成負擔會更大。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，台鐵公司化後基於盈利考量，票價調整無可厚非，但花東交通以鐵路為主要運輸工具，漲票價對東部居民是一大負擔，建議中央適度補助，否則不公平。

票價調漲恐也衝擊觀光，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，花蓮到台北自強號一家四口來回要多花1144元，占5成的鐵道遊客可能因此不願意搭火車到花蓮旅遊。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡每周要往返台北、花蓮2到3趟，她也擔心台鐵漲價衝擊觀光，盼台鐵提高優惠，否則台鐵會員里程累積優惠不吸引人，可能要搭80趟以上才能換1張免費車票。

台鐵副總經理劉雙火前天說，若花東需要特別的運價，建議用花東基金補貼，不然對其他地區乘客不公平。

台鐵公司化 票價 花蓮

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