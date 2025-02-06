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基隆逃逸女移工生3子無國籍 生活陷困境

中央社／ 基隆6日電

基隆市沈姓男子與印尼逃逸女移工生下3子，由於女移工懷孕時在印尼仍有婚姻關係，孩子無法取得中華民國籍並享有健保，生活也陷入困境。女移工今天說，孩子在哪裡她就在哪，不想分開。

沈男與女移工生下一對雙胞胎，目前1歲3個月，另有1名3個月大男嬰，1家5口住在分租房，由於女移工懷孕期間在印尼仍有婚姻關係，依法推定女移工的印尼丈夫是孩子的父親，因此孩子無法取得中華民國國籍，女移工生產時，積欠醫院共新台幣62.8萬元，沈男已辦理分期付款。

民進黨基隆市議員陳宜今天前往探視並贈送物資，她受訪表示，目前最大問題在於孩子無法享有健保，看醫生都要自費，每次要1000元、2000元，而沈男月薪約3萬7000元，且房屋租金每月要新台幣6000元，據她所知，沈男都向親友借錢支應，希望相關單位能協助解決孩子國籍和戶籍問題。

女移工感謝陳宜等民間單位捐贈物資，她抱著孩子用簡單中文說：「我要照顧孩子，如果孩子在台灣，我就在台灣，在印尼我就在印尼。」

基隆市正義社會福利服務中心指出，去年4月接到個案後，固定提供沈男尿布、奶粉、米等物資，並協調衛生所免費為孩子施打疫苗，而女移工已與印尼丈夫離婚，由於相關文件必須翻譯成中文，服務中心也提供翻譯公司資源協助，另3名孩子經DNA鑑定後，確認生父為沈男。

女移工涉及逃逸刑事部分已歸案並獲交保，沈男也已提出相關訴訟。

印尼 基隆 移工

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