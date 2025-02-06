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台東公費流感疫苗剩500餘劑 僅開放各地衛生所施打

中央社／ 台東縣6日電

台東公費流感疫苗即將用罄，截至今天上午僅剩500餘劑。台東縣衛生局表示將配給各地衛生所施打，有接種需求民眾可致電詢問鄰近衛生所。

台東縣衛生局疾管科人員丁乃筑今天中午表示，國內流感疫情持續上升，國際流感也有升溫趨勢，且近日媒體事件引發疫苗搶打潮，截至今日上午台東縣公費流感疫苗僅剩500餘劑，將分配縣內16鄉鎮市衛生所，因公費疫苗數量有限，用罄為止，建議民眾前往各鄉鎮衛生所接種前，可先打電話詢問避免撲空。

她說，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，提醒民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。

丁乃筑表示，為防範呼吸道傳染病衝擊，除流感疫苗外，也鼓勵接種COVID-19疫苗，並養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應儘速戴口罩就醫、在家休息，減少病毒傳播機會。

台東 流感疫苗 衛生所

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