基隆七堵煙火嘉年華8日施放 周邊區域交管時間看這裡

基隆七堵煙火嘉年華8日於崇孝街中嘉吉隆有線對面公車停車場舉行，從下午到晚上，結合親子同樂、經典金曲、創意DIY等活動，周邊崇孝街、自治北街與永富路口、七賢橋等當天有交管，請民眾注意範圍和時間。

七堵高空煙火秀8日晚上9點半登場，施放地點位於俊德吊橋上游水防道路基隆河右岸，民眾可以在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞璀璨高空煙火秀。

下午2點開始有一連串活動，「親子童樂世界」揭開序幕，邀請眾多人氣團隊與藝人表演，包括「露娜樂團」、「海苔哥哥、棉花糖姐姐」觀唱樂唱跳、「神奇魔術秀」、「點心屋兒童劇團」壓軸。下午5點半有「金曲歡樂之夜」，邀請實力派唱將「超級紅人榜-翁鈺鈞」、「我愛冰冰秀-莊振凱」以及「視障美聲歌手-李依娜」等藝人獻唱。 當天下午4點半到5點半有蛇年燈籠免費發送。

七堵區公所表示，停車場有七堵區公所停車場、七堵車站停車場、七堵停車場、光明一公有停車場、光明二公有停車場，共5處停車場供民眾使用。

當天交通管制措施如下：

(一)崇孝街管制時間為12:00~23:00，管制地點崇孝街／明德一路口，崇孝街／永富路口，全面禁止車輛進入崇孝街。

(二)自治北街與永富路口管制時間為14:00~23:00，管制地點自治北街與永富路口，全面禁止車輛進入崇孝街並指引改道方向。

(三)七賢橋管制時間為21:00~22:00，管制地點南／北橋頭，全面禁止車輛通行。