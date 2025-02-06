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台鐵將漲價 黃建賓盼災損未復原前凍漲東部幹線票價

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台鐵將調漲全國票價，台東縣國民黨立委黃建賓表示，去年他在立法院兩度提案通過，要求中央在災損復原前凍漲東部幹線票價，票價調整也必須考量東部運輸特性及困境，希望中央持續遵守承諾，苦民所苦。圖／黃建賓辦公室提供
台鐵將調漲全國票價，台東縣國民黨立委黃建賓表示，去年他在立法院兩度提案通過，要求中央在災損復原前凍漲東部幹線票價，票價調整也必須考量東部運輸特性及困境，希望中央持續遵守承諾，苦民所苦。圖／黃建賓辦公室提供

東部地區受0403強震及接連颱風影響，重創交通、觀光及農業，至今未完全復原，如今台鐵又將調漲全國票價。台東縣國民黨立委黃建賓表示，去年他在立法院兩度提案通過，要求中央在災損復原前凍漲東部幹線票價，票價調整也必須考量東部運輸特性及困境，希望中央持續遵守承諾，苦民所苦。

黃建賓表示，東部鄉親南來北往十分仰賴鐵路，但中央長期漠視東部鐵路建設，尤其東部居民受連假及天災影響，經常一票難求，因此他兩度在立法院提案並獲得通過，要求中央在東部災區復原前，凍漲台鐵東部幹線票價，未來票價合理化方案應考量花東輸運特性調整，避免衝擊東部居民及觀光，後來交通部也承諾春節前不漲票價。

黃建賓指出，如今春節才剛過，台鐵就宣布可能漲價，以台北到台東而言，來回自強號就要多300元，對台東鄉親是龐大負擔。

他提出三點呼籲，第一，中央應持續遵守承諾，在災損未復原前，考量東部交通運輸特性及困境，凍漲東部幹線票價，減輕受災地區居民負擔。第二，部分票源提供花東居民早鳥實名制優惠，減少返鄉成本。第三，增加南迴鐵路班次，提供往返東部替代選擇，並促進觀光人潮。

黃建賓表示，原本外界對於台鐵公司化期待甚高，但如今除了內部管理爭議不斷，預算中心也指出經營績效與服務品質不進反退，政府必須扛起責任，不是只透過漲價方式，將國營事業虧損轉嫁在人民身上，更應該苦民所苦，看見東部人的長年困境，而不是在傷口上灑鹽。

台鐵公司化 票價 黃建賓

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