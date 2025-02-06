國光客運延後發薪 立委林沛祥議員張之豪交火互指造謠

因搭乘率下降、各項成本攀升，疫後客運業營運艱辛，國光客運傳出由於政府補助（貼）款項未到位，員工1月薪資無法如期匯入，是國光客運首次，卻也引發基隆立委林沛祥、市議員張之豪隔空交火，張批林把基隆人賴以通勤的客運路線補貼砍光，林回擊張「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

國光客運昨表示，公司長期以來的資金運用都有預先排程，過去不曾發生延遲發放補貼金的情況，因此原有資金都已先用於場站租金、設備廠商等，加上票差補貼、駕駛薪資調整補助長期都是由業者先墊付，若補助款未即時下來就會影響資金運用。這也是首次遇上公部門延遲發放，導致沒有足夠款項發薪。

張之豪在臉書貼文，客運的票差補貼、營運補貼（包含司機薪資）都在交通部公運計畫。藍白黨聯手，交通部及所屬機關2025年預算被砍61億餘元、凍結117億餘元。國光客運發不出薪資，縱使是年前未提出申請而造成，但公路局被藍白立委砍了26.5億，林沛祥刪除、凍結的就是這個。

林沛祥在臉書回應張之豪表示，真的是「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，林駁斥張之豪所言為不實指控，並指張說的「國光客運與立委聯手拖延薪資」等毫無根據之言論，他深感遺憾，此類說法不僅悖離事實，更無視公務體系分權制衡之基本原則，以片面資訊拼湊「陰謀論」。

林沛祥說，近期國光客運員工薪資發放延遲及政府補貼未即時到位等爭議，他第一時間向公司及勞動部等主管機關了解狀況。經查，國光客運因疫後營運復甦未達預期，資金調度確有短期困難，現正依程序申請紓困補貼。

張之豪對林沛祥說法也回擊，張說，林沛祥是交通委員會的立委，現在交通部被砍了61億、凍結117億，不是他砍的？在交通部被砍的61億裡，有26.5億是公路局的公運計畫，就是客運路線虧損補貼，補貼被砍，第三季連車班都可能發不出來，這是假的？

張之豪表示，林沛祥說他指「國光客運與立委聯手拖延薪資」，sorry，他沒說過。把話塞到他嘴裡，這才是造謠，造謠的是林沛祥。林呼籲回歸理性、解決問題，那就把凍結的117億解凍，把公運計畫砍掉的26.5億撤回，「你要解決問題，就不要把基隆人賴以通勤的客運路線補貼砍光光」。