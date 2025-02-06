台鐵是東部鄉親主要運輸工具 徐榛蔚呼籲凍漲票價

台鐵票價30年來首次漲價，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，漲幅達32.5%。花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。花蓮最南邊的富里鄉長江東成也希望台鐵考量東部交通特殊性，減少偏鄉民眾負擔。

徐榛蔚指出，鐵路是花東鄉親聯外的重要交通命脈，台鐵票價的調整將直接影響花蓮鄉親的日常生活，呼籲中央單位審查台鐵票價時，體恤花東地區鄉親，在 蘇花安、花東快等重大交通建設尚未完成前，能凍漲花蓮往返台鐵票價，減輕交通成本負擔，讓鄉親每一次的出行更加安心順暢。

富里鄉是花蓮最南端的鄉鎮，位於花東之交，地理位置偏遠，火車成了鄉民南來北往倚賴的交通工具，面對火車票將調漲，鄉長江東成無奈地說，也只能接受。

富里鄉人口近萬人，目前對號車北上南下加起來一天只有10幾班，鄉公所曾向台鐵反映希望增班，江東成說，富里不管北上到台北，或是南下往屏東、高雄，都有很長距離，考量交通時間與安全性，火車已成鄉民生活必需品。

他表示，東部不像西部有高鐵、多種國道客運可以選擇，交通的選擇很少，目前富里往台北單程火車票要672元，來回就要1300多元，若要再漲2到3成，確實是一筆不小的費用，仍希望台鐵在調整票價時，考量東部交通的特殊性，減輕偏鄉民眾的負擔。