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台鐵是東部鄉親主要運輸工具 徐榛蔚呼籲凍漲票價

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
台鐵董事會昨天拍版通過票價調漲方案，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。本報資料照片
台鐵董事會昨天拍版通過票價調漲方案，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。本報資料照片

台鐵票價30年來首次漲價，花蓮到台北自強號將由440元調整到583元，漲幅達32.5%。花蓮縣長徐榛蔚發聲呼籲，在蘇花安等重大交通建設尚未完成前，能凍漲票價，減輕交通成本。花蓮最南邊的富里鄉長江東成也希望台鐵考量東部交通特殊性，減少偏鄉民眾負擔。

徐榛蔚指出，鐵路是花東鄉親聯外的重要交通命脈，台鐵票價的調整將直接影響花蓮鄉親的日常生活，呼籲中央單位審查台鐵票價時，體恤花東地區鄉親，在 蘇花安、花東快等重大交通建設尚未完成前，能凍漲花蓮往返台鐵票價，減輕交通成本負擔，讓鄉親每一次的出行更加安心順暢。

富里鄉是花蓮最南端的鄉鎮，位於花東之交，地理位置偏遠，火車成了鄉民南來北往倚賴的交通工具，面對火車票將調漲，鄉長江東成無奈地說，也只能接受。

富里鄉人口近萬人，目前對號車北上南下加起來一天只有10幾班，鄉公所曾向台鐵反映希望增班，江東成說，富里不管北上到台北，或是南下往屏東、高雄，都有很長距離，考量交通時間與安全性，火車已成鄉民生活必需品。

他表示，東部不像西部有高鐵、多種國道客運可以選擇，交通的選擇很少，目前富里往台北單程火車票要672元，來回就要1300多元，若要再漲2到3成，確實是一筆不小的費用，仍希望台鐵在調整票價時，考量東部交通的特殊性，減輕偏鄉民眾的負擔。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，台鐵公司化後基於盈利考量，票價調整無可厚非，不過花東交通長期處在弱勢，鐵路成主要運輸工具，除觀光功能外，花東居民北上工作的人也不少，票價調漲對長期搭乘北花線的花東居民來說是一大負擔，建議中央適度給予花東居民搭乘鐵路補助，否則漲幅對東部居民不公平。

台鐵崇德段過去受地震風災影響，火車需慢速通過。本報資料照片
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台鐵公司化 票價 花蓮

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