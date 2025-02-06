印尼逃逸女移工生3幼子無戶籍 生活陷困境獲善心團體幫助

基隆市沈姓男子在一家工廠任職，他與一名印尼籍逃逸女移工生下3名幼子，3名幼子都沒有戶籍及中華民國國籍，因此無法享有健保及各項政府補助，生活出現困境。議員陳宜號召善心團體送奶粉、尿布及生活物資，並協助進行相關訴訟取得戶籍、國籍，盼能有健保可以看病。

沈男雙親年邁且為家中獨子，在某工業區工廠任職，月薪約3萬7千多元，他與一名印尼籍逃逸女移工生了一對男雙胞胎1歲2個月大及1名3個月男嬰，一家人全擠在分租的房間裡，女移工在印尼另有婚姻關係。

議員陳宜說，近日接獲求助，沈男一家五口生活面臨困難，因全家僅靠父親微薄的薪水維生，3名幼子沒有戶籍也沒有中華民國國籍，無法享用健保及各項政府補助，到醫院看病都要自費，也無法打預防針，近日天冷感冒就醫，都是自費去看，因此與基隆玉旨天聖宮、基隆四面佛甜美教主佛具店、星光愛心協會送物資、禦寒衣物渡過難關。

陳宜表示，這段期間孩子、媽媽進出醫院多次，因沒健保補助下醫療花費相當可觀，已花光家中積蓄，但因奶粉不足，雙胞胎的弟弟只能用母奶應急，孩子急需要奶粉和尿布，後續醫療費、生活費更令人擔憂，服務處已協助相關訴訟，盼能解決戶籍問題。

為解決無戶籍及國籍問題，沈男已為小孩提出DNA鑑定及否認子女、認領之訴，經DNA鑑定生父確為為沈男，且與印尼丈夫辦妥離婚手續。女移工涉及逃逸刑事部分已歸案並獲交保，獲下保證書後准簽照顧幼子直到5月官司開庭，但不能外出工作，屆時必須離境，再與沈男行辦理結婚程序。