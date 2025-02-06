基捷二階怎選 市長議長不同調

基隆市長謝國樑昨在議會新春團拜時，提及積極推動基隆捷運，希望按期程落實。議長童子瑋則說，基隆不能沒有捷運，但第二階段八堵到基隆因路廊不足，面臨台鐵、捷運二選一，應「台鐵換捷運」，才能和大台北捷運路網連結。但謝國樑主張不廢台鐵。

基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，路線如何規畫地方仍有爭議，市府正進行委託專業單位路線可行性評估相關作業。

童子瑋去年底拋出第二階段規畫應立即啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑回應，在他主政下捷運和台鐵不會二選一，如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？雙方隔空交火。

謝國樑昨表示，每個月市府都認真地開基隆捷運專案會議，並已設立專案辦公室，正在積極推動中，希望基隆捷運能夠迅速且按期程在基隆落實，持續讓基隆的建設穩步向前。謝一直都主張不廢台鐵，盼並行規畫。

童子瑋說，雙北及桃園因捷運帶動整個城市的發展，基隆不能沒有捷運，拆成兩階段有其背景，因八堵到基隆只有一個路廊，空間不足，必須面臨選擇，台鐵和捷運兩條都可維持當然是最好，但現在面臨二選一，要朝基隆未來20、30年的城市規畫來考量，要再多些討論。