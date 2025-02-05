基隆獨居長住家傳異味...社會勞動人助清除垃圾 大家都鬆口氣

基隆市張姓老翁獨居30年，靠中低收入戶補助金生活，近年因眼疾行動受限，鄰居發現張家堆積垃圾 ，過年期間發出異味，大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖得知後，向基隆地檢署提出社會勞動獨居老人清潔專案協助，今天料易服社會勞動人，到張家清除垃圾，讓張姓老翁和鄰居都鬆了一口氣。

檢方表示，傳統過年前國人會除舊布新，迎接新年新氣象，但住在安樂區的張姓老翁獨居30年，親友失聯，靠中低收入戶補助金度日。近年他因青光眼病情加重，行動受限，過年期間家中垃圾發出陣陣異味，引起鄰居側目。蔡秋霖得知後，向基檢提出社會勞動獨居老人清潔專案協助解決。

基隆地檢署檢察長柯宜汾推動溫暖有感的「柔性司法」，並重視社會勞動執行情形，希望社勞人能以實質行動回饋社會，彌補自身過錯。得知張姓老翁處境後，認為安排社勞人在年節期間出力助人具有特殊意義，也更能讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

柯宜汾今天還和主任觀護人許瑜庭、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢等人，前往張家關懷慰問並致贈關懷物資。張家所在地壯觀里長陳威竹表示，鄰居反應張姓老翁需要協助，檢方今天安排易服社會勞動人前往協助後，屋內垃圾完後，原本堆積許多物品的房間變得更加寬敞，張姓老翁看到住家回應有的樣子，感到非常感謝。

基隆壯觀社區1995年底陸續交屋，但因路權屬於建商，公部門經費難以進入，大壯觀願景發展協會向基隆地檢署提出社會勞動人力需求，不但協助社區打掃街道，也讓社區內的寵物公園更加友善。蔡秋霖說，社會勞重人為社區挹注不少正能量，相信善盡機構督導管理責任，就能讓社會勞動人協助推動社區善的循環。