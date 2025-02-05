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花蓮天穿日活動 客語燈謎闖關送刮刮樂

中央社／ 花蓮縣5日電

農曆正月20日是客家傳統節慶「天穿日」，花蓮市公所結合元宵節，2月8、9日舉行客語猜燈謎送刮刮樂活動，長期推廣相聲的演員朱德剛也受邀演出，將發送千份燈籠。

花蓮市長魏嘉彥說，天穿日是客家人的小過年，是客家族群開春來的首個大節日，且元宵節與天穿日相近，因此將2個節日結合舉辦，讓更多民眾認識客家傳統節慶與習俗。

「金蛇祈福賀新年暨客家天穿日-迎燈趣」2月8日、9日在遠東百貨花蓮店前廣場辦理，完成客語燈謎闖關，可獲得花蓮市公所發行限定版刮刮樂，獎項包括元宵湯圓、找到了可頌、水文工作室等甜點兌換券，還有遠百折扣商品，中獎率高達9成。

魏嘉彥說，客家人為了讓資源生生不息、環境永續，天穿日當天不工作只能祭神和遊樂，2天主題市集共有45攤，為響應休生養息概念，9日下午辦理全素蔬食市集，鼓勵民眾少肉多蔬，幫地球降溫。

魏嘉彥指出，活動現場將設置有數百名小朋友繪畫的燈籠走道，可以讓參與民眾拍照打卡，活動詳情可至花蓮市好客文化會館臉書粉絲專頁查詢。

客家人 花蓮

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