花蓮天穿日邀相聲大師表演 羅東迎元宵送小燈籠

元宵節將至，宜蘭羅東鎮公所準備兩款蛇年小提燈，7日起供鎮民索取；花蓮市公所結合正月20日客家天穿日，8日起連續兩天下午在遠百花蓮店辦活動，有猜燈謎、送燈籠，還請來相聲大師朱德剛登台演出。

羅東鎮公所推出兩款燈籠，「迎蛇納福」可以手提，也可以戴在頭上當頭飾，「靈蛇獻瑞」色彩鮮艷，7日上午9時至12時、下午1時至4時開放民眾持身分證、14歲以下持戶口名簿到公所索取，限量250份，送完為止；7日下午5時30分，鎮長吳秋齡在羅東中山公園「蛇咪龍福」主燈區安排快閃行程，現場限量發放提燈。

花蓮市公所8、9日兩天的下午3時至晚間8時在遠東百貨花蓮店前廣場辦理「金蛇祈福賀新年暨客家天穿日－迎燈趣」活動，特別推出限定版刮刮樂，完成客語燈謎闖關就可獲得一張，獎項包含湯圓、找到了可頌、水文工作室、Mister Donut等甜點兌換券，還有遠百相關折扣商品，中獎率9成，8日晚間有相聲大師朱德剛表演，9日下午有全素蔬食市集，晚間7時發放千份燈籠。