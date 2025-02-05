快訊

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

花蓮天穿日邀相聲大師表演 羅東迎元宵送小燈籠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所8、9日在遠百花蓮店廣場舉辦「金蛇祈福賀新年暨客家天穿日－迎燈趣」活動，完成客語燈謎闖關就可獲得一張刮刮卡。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所8、9日在遠百花蓮店廣場舉辦「金蛇祈福賀新年暨客家天穿日－迎燈趣」活動，完成客語燈謎闖關就可獲得一張刮刮卡。圖／花蓮市公所提供

元宵節將至，宜蘭羅東鎮公所準備兩款蛇年小提燈，7日起供鎮民索取；花蓮市公所結合正月20日客家天穿日，8日起連續兩天下午在遠百花蓮店辦活動，有猜燈謎、送燈籠，還請來相聲大師朱德剛登台演出。

羅東鎮公所推出兩款燈籠，「迎蛇納福」可以手提，也可以戴在頭上當頭飾，「靈蛇獻瑞」色彩鮮艷，7日上午9時至12時、下午1時至4時開放民眾持身分證、14歲以下持戶口名簿到公所索取，限量250份，送完為止；7日下午5時30分，鎮長吳秋齡在羅東中山公園「蛇咪龍福」主燈區安排快閃行程，現場限量發放提燈。

花蓮市公所8、9日兩天的下午3時至晚間8時在遠東百貨花蓮店前廣場辦理「金蛇祈福賀新年暨客家天穿日－迎燈趣」活動，特別推出限定版刮刮樂，完成客語燈謎闖關就可獲得一張，獎項包含湯圓、找到了可頌、水文工作室、Mister Donut等甜點兌換券，還有遠百相關折扣商品，中獎率9成，8日晚間有相聲大師朱德剛表演，9日下午有全素蔬食市集，晚間7時發放千份燈籠。

花蓮市長魏嘉彥說，天穿日是客家人的小過年，特別與花蓮遠百合作，結合元宵節舉辦一系列活動，讓民眾認識客家傳統節慶與習俗，屆時現場將設置百枚小朋友繪畫而成的燈籠走道，歡迎民眾來慶元宵、逗鬧熱。

花蓮市公所8、9日在遠百花蓮店廣場，結合客家天穿日及元宵節辦活動。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所8、9日在遠百花蓮店廣場，結合客家天穿日及元宵節辦活動。圖／花蓮市公所提供

客家人 花蓮 蛇年

延伸閱讀

花蓮店家大門突被開2槍 嫌犯辯稱心情不佳騎車亂射

馬鳴山鎮安宮元宵遶境吃飯擔呷平安 月眉村民總動員

初九拜天公…不同職業、住家這樣拜 抓緊元宵前補財庫

新年必看！ 台南「360度環廟煙火大秀」2/8登場 首度加碼500架無人機 3場高空煙火秀、2場炸蜂炮 精彩元宵活動震撼亮相

相關新聞

基隆改善營養午餐繼廚工加薪後 再調升營養師月薪逾4萬

基隆市自去年起推出學校午餐食安三箭，從食材、環境、人員等各面向改善營養午餐，午餐食材加碼、增加營養師編制、廚工加薪外，今...

花蓮天穿日邀相聲大師表演 羅東迎元宵送小燈籠

元宵節將至，宜蘭羅東鎮公所準備兩款蛇年小提燈，7日起供鎮民索取；花蓮市公所結合正月20日客家天穿日，8日起連續兩天下午在...

影／基捷第二階段怎麼蓋? 市長議長不同調

基隆市長謝國樑今天在議會新春團拜時，提及基隆捷運正在積極推動中，希望能夠迅速按期程落實。議長童子瑋也說，基隆不能沒有捷運...

護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法

東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育...

台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次

台東縣府導入YouBike2.0公共自行車系統，統計去年底營運至今，民眾租賃騎乘次數已突破2萬5千次，光春節9天連假就被...

基隆加編補助金 助力國手

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等，讓績優運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。