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宜蘭羅東鎮公所推2款蛇年元宵燈籠 7日限量發放

中央社／ 宜蘭縣5日電

宜蘭縣羅東鎮公所今天推出「靈蛇獻瑞」與「迎蛇納福」2款蛇年元宵燈籠，可手提或當頭飾，7日限量發放。

羅東鎮公所指出，這2款蛇年元宵燈籠各具特色，「靈蛇獻瑞」頭戴魔術帽，身穿帥氣西裝，全身鮮豔，蛇尾以不同色塊點綴。手提時，蛇身會靈活靈現晃動，帶動身上星星圖案跟著擺動，帶來繽紛歡樂氣氛。

另一款「迎蛇納福」有炯炯大眼、淘氣可愛笑容，搭配温馨粉紅色調，整體設計結合傳統與現代元素，可手提也可戴在頭上當頭飾，多種玩法，讓小朋友動動腦發揮創意。

羅東鎮長吳秋齡說，這2款燈籠7日上午9時起，在鎮公所開放羅東鎮民憑證領取，每人限領1份，250份領完為止；當天傍晚5時30分，另在羅東中山公園「蛇咪龍福」主燈區限量發放，不限羅東鎮民領取。

元宵 羅東 蛇年

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