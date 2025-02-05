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基隆改善營養午餐繼廚工加薪後 再調升營養師月薪逾4萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆改善營養午餐繼廚工加薪後，再調升營養師月薪逾4萬。圖／教育處提供
基隆改善營養午餐繼廚工加薪後，再調升營養師月薪逾4萬。圖／教育處提供

基隆市自去年起推出學校午餐食安三箭，從食材、環境、人員等各面向改善營養午餐，午餐食材加碼、增加營養師編制、廚工加薪外，今年2月起再調升全市約聘營養師薪級，月薪約42120元，每月增加4320元，爭取優秀人才進駐校園服務。

教育處長徐嬿立指出，學校約聘營養師薪資由原280薪點調增至312薪點，換算月薪約42120元，每月增加4320元，營養師待遇等同新北市薪資水平，爭取優秀人才進駐校園服務。市府更持續調增廚工薪資，由原本基本薪資給付方式，改變為制定薪級表提敘晉級，最高至3萬4000元。

市長謝國樑表示，第一線工作人員是學校午餐品質的基礎，以往學校廚房因編制或待遇等因素，導致人員不穩定，影響學生供餐品質，市府自去年起逐步改善提升，目前所有學校都均已分群有營養師，編制營養師也全數配置到位，約聘營養師部分今年起調升薪級，把關學生午餐營養品質。

基隆市在幼兒階段專設營養師，在現行的中小學午餐中，增加把關幼兒營養；除食材外，調味部分也以健康原則共同調整，以兼顧多元性及美味度。

針對有議員反映國小附幼午餐由國小廚房代煮一事，教育處解釋，參照衛福部訂定的生命期營養手冊，學齡前幼兒與國小學童的食物內容、營養需求及營養素攝取比例接近，僅餐點供應分量及食材性狀有所不同，校園廚務分工由國小與附幼協調執行，附幼廚工協助分切及剪碎，將食物形狀調整為讓幼兒園孩子適口大小，更可讓學生及幼兒皆能享用合適的餐點，調味和菜色上也兼顧設計，維護幼生用餐權益。

基隆改善營養午餐繼廚工加薪後，再調升營養師月薪逾4萬。圖／教育處提供
基隆改善營養午餐繼廚工加薪後，再調升營養師月薪逾4萬。圖／教育處提供

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