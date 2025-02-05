快訊

大S生前遺言曝光 早已想好告別式「香檳+美食」、拒絕1事

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

影／基捷第二階段怎麼蓋? 市長議長不同調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對基隆捷運，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）今天都表明要全力推動，但童堅持二階段要廢鐵換捷，與市長主張不同。記者游明煌／攝影
針對基隆捷運，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）今天都表明要全力推動，但童堅持二階段要廢鐵換捷，與市長主張不同。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天在議會新春團拜時，提及基隆捷運正在積極推動中，希望能夠迅速按期程落實。議長童子瑋也說，基隆不能沒有捷運，但第二階段八堵到基隆因路廊不足，面臨台鐵、捷運二選一，他向謝國樑喊話，「政治人物要對歷史負責」，仍主張「台鐵換捷運」才能和大台北捷運路網連結。但謝國樑主張不廢台鐵。

基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，路線如何規畫地方仍有爭議，市府已委託專業單位進行可行性評估。

議長童子瑋去年底拋出規畫應該要立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑去年回應表示，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？雙方隔空交火，引發爭議。

謝國樑今天在議會新春團拜時，致詞中特別提及基隆捷運，他表示，每個月市府都認真地開基隆捷運專案會議，並已設立專案辦公室，正在積極推動中，希望基隆捷運能夠迅速按期程在基隆落實，持續讓基隆的建設穩步向前。

童子瑋則表示，他認為未來10年或20年，對基隆最重要的基礎建設，就是捷運。有捷運基隆就有新氣象。他期待大家花點時間跟力氣，了解市民的意見跟聲音，也表達自己的看法，多一些場合來討論、多一些對話來互動，一起展現創意，激盪一些想法。

童子瑋受訪時則進一步說明，雙北及桃園因為捷運帶動整個城市的發展，基隆不能沒有捷運，從過去到現在多任市政府都說要推動，如今好不容易定案，是很多人的努力，也在經費上大力協助。基隆捷運來了之後，基隆有都市再造的可能，基隆港的再生也要透過捷運，提供再生及發展的需求。

童子瑋說，現在為何拆成兩階段有其背景，因為八堵到基隆只有一個路廊，因為空間不足，必須面臨選擇，台鐵和捷運兩條都可維持當然是最好，但現在面臨二選一的選擇。

童子瑋表示，每位政治人物都要對歷史負責，如果八堵到基隆持續只有台鐵，無法和大台北捷運做連結，要求市政府要做好通勤的配套。八堵到基隆第二階段的規畫，要朝向基隆未來20、30年的城市規畫來考量。

台鐵 基隆捷運 童子瑋

延伸閱讀

基隆市長議長為罷免立委交鋒 謝國樑籲制止童子瑋不認同

基市府團拜 謝國樑：持續讓讓街道更乾淨、民眾更好走

基隆去年罷市長今年罷免立委 謝國樑：市民不堪其擾

【即時短評】商場淪政治惡鬥籌碼傷民眾 大罷免潮借鏡

相關新聞

影／基捷第二階段怎麼蓋? 市長議長不同調

基隆市長謝國樑今天在議會新春團拜時，提及基隆捷運正在積極推動中，希望能夠迅速按期程落實。議長童子瑋也說，基隆不能沒有捷運...

護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法

東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育...

台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次

台東縣府導入YouBike2.0公共自行車系統，統計去年底營運至今，民眾租賃騎乘次數已突破2萬5千次，光春節9天連假就被...

基隆加編補助金 助力國手

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等，讓績優運...

宜蘭好行3日券 299搭到飽

宜蘭縣2月12日啟用「宜蘭好行3日券」，一張券299元可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴...

春節放煙火毀PU跑道…修復估近萬元 大王國小揪凶手

台東縣太麻里鄉大王國小斥資700多萬元的操場PU跑道，過年期間遭民眾爽放煙火後燒毀鋪面，恐需再花錢整修，家長怒批「沒良心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。