影／基捷第二階段怎麼蓋? 市長議長不同調

基隆市長謝國樑今天在議會新春團拜時，提及基隆捷運正在積極推動中，希望能夠迅速按期程落實。議長童子瑋也說，基隆不能沒有捷運，但第二階段八堵到基隆因路廊不足，面臨台鐵、捷運二選一，他向謝國樑喊話，「政治人物要對歷史負責」，仍主張「台鐵換捷運」才能和大台北捷運路網連結。但謝國樑主張不廢台鐵。

基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，路線如何規畫地方仍有爭議，市府已委託專業單位進行可行性評估。

議長童子瑋去年底拋出規畫應該要立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑去年回應表示，在他主政下捷運和台鐵不會進行二選一的動作，如台鐵和捷運要二選一，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」，基隆市民如何輸運通勤？雙方隔空交火，引發爭議。

謝國樑今天在議會新春團拜時，致詞中特別提及基隆捷運，他表示，每個月市府都認真地開基隆捷運專案會議，並已設立專案辦公室，正在積極推動中，希望基隆捷運能夠迅速按期程在基隆落實，持續讓基隆的建設穩步向前。

童子瑋則表示，他認為未來10年或20年，對基隆最重要的基礎建設，就是捷運。有捷運基隆就有新氣象。他期待大家花點時間跟力氣，了解市民的意見跟聲音，也表達自己的看法，多一些場合來討論、多一些對話來互動，一起展現創意，激盪一些想法。

童子瑋受訪時則進一步說明，雙北及桃園因為捷運帶動整個城市的發展，基隆不能沒有捷運，從過去到現在多任市政府都說要推動，如今好不容易定案，是很多人的努力，也在經費上大力協助。基隆捷運來了之後，基隆有都市再造的可能，基隆港的再生也要透過捷運，提供再生及發展的需求。

童子瑋說，現在為何拆成兩階段有其背景，因為八堵到基隆只有一個路廊，因為空間不足，必須面臨選擇，台鐵和捷運兩條都可維持當然是最好，但現在面臨二選一的選擇。

童子瑋表示，每位政治人物都要對歷史負責，如果八堵到基隆持續只有台鐵，無法和大台北捷運做連結，要求市政府要做好通勤的配套。八堵到基隆第二階段的規畫，要朝向基隆未來20、30年的城市規畫來考量。