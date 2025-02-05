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基隆市長謝國樑：會跟進北市禁用DeepSeek

中央社／ 基隆5日電

DeepSeek涉資安疑慮，行政院宣布公務機關全面禁用，台北市政府不允許用來處理機敏性業務。基隆市長謝國樑今天表示，我們（基隆市政府）取得共識後，會跟進台北市的措施。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，行政院長卓榮泰表示，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。

台北市長蔣萬安指出，台北市政府本來就不允許使用包括ChatGPT、DeepSeek等雲端生成式AI處理機敏性業務。

謝國樑上午出席基隆市議會新春團拜受訪表示，他在麻省理工學院念科技管理學碩士，他的看法是創新不是壞事，美國財經媒體CNBC對於DeepSeek有很長篇的報導，針對DeepSeek的創新部分多所討論。

謝國樑說，國家之間難免有一些競爭，所以他能理解禁用DeepSeek。基隆市會尋求北北基桃的統一建議，對於DeepSeek會深入評估，假如蔣萬安已率先禁用，我們（基隆市政府）取得共識後，也會跟進台北市的措施。

DeepSeek

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