護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法

東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育鳥類小燕鷗棲地，因此，日前特別邀請相關單位會勘，研擬友善棲地的改善措施，取得防治與保育的平衡。環保局表示，5至8月將不主動水覆蓋工法。

環保局指出，卑南溪出海口雖為河川揚塵關鍵區域，不過，由於每年5至8月是小燕鷗繁殖棲息期間，並不是揚塵好發季節，所以在那段時間，出海口區域非必要時，將不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求，並加強出海口沙灘車輛進出管制及設置警示牌。

二級保育鳥類小燕鷗每年5至8月期間，會從南半球飛來台灣繁殖棲息，其中，卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，但卑南溪同時也是河川揚塵主要區域，過去透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，改善空氣品質，但也干擾到小燕鷗棲地，縣府展開護小燕鷗行動。並邀請第八河川分署、第十海洋保育工作站、荒野保護協會台東分會、建設處、農業處等單位前往卑南溪出海口進行會勘，共同研擬友善棲地的改善措施。