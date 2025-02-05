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護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法
東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育鳥類小燕鷗棲地，因此，日前特別邀請相關單位會勘，研擬友善棲地的改善措施，取得防治與保育的平衡。環保局表示，5至8月將不主動水覆蓋工法。
環保局指出，卑南溪出海口雖為河川揚塵關鍵區域，不過，由於每年5至8月是小燕鷗繁殖棲息期間，並不是揚塵好發季節，所以在那段時間，出海口區域非必要時，將不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求，並加強出海口沙灘車輛進出管制及設置警示牌。
二級保育鳥類小燕鷗每年5至8月期間，會從南半球飛來台灣繁殖棲息，其中，卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，但卑南溪同時也是河川揚塵主要區域，過去透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，改善空氣品質，但也干擾到小燕鷗棲地，縣府展開護小燕鷗行動。並邀請第八河川分署、第十海洋保育工作站、荒野保護協會台東分會、建設處、農業處等單位前往卑南溪出海口進行會勘，共同研擬友善棲地的改善措施。
環保局表示，經由荒野保護協會台東分會調查，小燕鷗在卑南溪出海口沙灘繁殖干擾因素有犬貓活動、人員或車輛闖入，造成騷擾或誤踩，流浪犬隻偷蛋情形，進而影響小燕鷗繁殖棲息環境，此次會勘主要針對小燕鷗繁殖棲息季節，加強出海口沙灘民眾車輛進出管制及設置警示牌禁止飼養流浪動物等內容，並與相關單位研擬如何讓民眾活動及附近區域活潑好動的流浪犬，對小燕鷗干擾降到最低。
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