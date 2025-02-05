快訊

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府邀請相關單位前往卑南溪出海口會勘，研擬友善棲地的改善措施。圖／台東縣政府提供
台東縣政府邀請相關單位前往卑南溪出海口會勘，研擬友善棲地的改善措施。圖／台東縣政府提供

東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育鳥類小燕鷗棲地，因此，日前特別邀請相關單位會勘，研擬友善棲地的改善措施，取得防治與保育的平衡。環保局表示，5至8月將不主動水覆蓋工法。

環保局指出，卑南溪出海口雖為河川揚塵關鍵區域，不過，由於每年5至8月是小燕鷗繁殖棲息期間，並不是揚塵好發季節，所以在那段時間，出海口區域非必要時，將不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求，並加強出海口沙灘車輛進出管制及設置警示牌。

二級保育鳥類小燕鷗每年5至8月期間，會從南半球飛來台灣繁殖棲息，其中，卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，但卑南溪同時也是河川揚塵主要區域，過去透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，改善空氣品質，但也干擾到小燕鷗棲地，縣府展開護小燕鷗行動。並邀請第八河川分署、第十海洋保育工作站、荒野保護協會台東分會、建設處、農業處等單位前往卑南溪出海口進行會勘，共同研擬友善棲地的改善措施。

環保局表示，經由荒野保護協會台東分會調查，小燕鷗在卑南溪出海口沙灘繁殖干擾因素有犬貓活動、人員或車輛闖入，造成騷擾或誤踩，流浪犬隻偷蛋情形，進而影響小燕鷗繁殖棲息環境，此次會勘主要針對小燕鷗繁殖棲息季節，加強出海口沙灘民眾車輛進出管制及設置警示牌禁止飼養流浪動物等內容，並與相關單位研擬如何讓民眾活動及附近區域活潑好動的流浪犬，對小燕鷗干擾降到最低。

台東卑南溪出海口5至8月小燕鷗繁殖棲息期間，將不主動水覆蓋工法，取得揚塵防治與生態保育的平衡。圖／台東縣政府提供
台東卑南溪出海口5至8月小燕鷗繁殖棲息期間，將不主動水覆蓋工法，取得揚塵防治與生態保育的平衡。圖／台東縣政府提供

台東 沙灘 環保局

延伸閱讀

台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次

馬祖迎4個月藍調時光 上島賞梅花鹿、圓夢許願沙灘

花蓮美崙溪畔串聯計畫 獲台灣景觀大獎優質獎

勿把稽查員當空氣 南市環保局春節開罰6件環境汙染違規

相關新聞

護小燕鷗棲地 5至8月台東卑南溪將不主動水覆蓋工法

東北季風時節常讓台東卑南溪掀起揚塵，縣府與水利署第八河川分署近年合作揚塵防治有成，但在進行水覆蓋施作時，恐干擾到二級保育...

台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次

台東縣府導入YouBike2.0公共自行車系統，統計去年底營運至今，民眾租賃騎乘次數已突破2萬5千次，光春節9天連假就被...

基隆加編補助金 助力國手

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等，讓績優運...

宜蘭好行3日券 299搭到飽

宜蘭縣2月12日啟用「宜蘭好行3日券」，一張券299元可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴...

春節放煙火毀PU跑道…修復估近萬元 大王國小揪凶手

台東縣太麻里鄉大王國小斥資700多萬元的操場PU跑道，過年期間遭民眾爽放煙火後燒毀鋪面，恐需再花錢整修，家長怒批「沒良心...

賴明堂博士病逝美國 長年捐助宜蘭清寒生上千萬元讓人感念

僑居美國的賴明堂博士妻子是宜蘭人，他心繫故鄉，2008年與亞太發展基金會董事長康寧祥、聖母醫院前院長陳永興、前駐希臘大使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。