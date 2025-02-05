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台東春節人氣景點 伯朗大道奪冠知本溫泉回溫

中央社／ 台東縣5日電

春節9天連假結束，台東縣政府盤點人氣景點，池上鄉伯朗大道逾3萬8000人次奪冠；另因多波寒流之賜，知本、金崙溫泉泡湯人潮暴增；台東市區的鐵花新聚落也擠爆人潮。

台東縣政府交通及觀光發展處今天公布春節期間台東景點觀光狀況。交觀處表示，透過東管處、縱管處及中華電信等人流統計，春節台東風景區遊客逐漸回流，前3名分別是池上伯朗大道遊客逾3萬8800人次，知本、金崙溫泉等冬季泡湯景點合計湧入逾3萬6000人次。

交觀處表示，除上述3景區人潮多，三仙台、台灣史前博物館、台東森林公園也是許多遊客必訪景點，而台東市區的鐵花新聚落每日約有1萬5000人次逛街。另依照旅宿業統計，台東縣旅宿業春節假期住宿率平均約6成，市區住宿率最高達7成5，部分市區及知本溫泉區旅宿在連假期間都近滿房，市集攤商也有不錯業績。

交觀處長卜敏正表示，今年春節假期比去年長、遊客人次增加，若對比去年同期各景點平均人次則略減，但多數優質旅宿業仍有不錯訂房率，代表遊客越來越重視旅遊及住宿品質，迎接即將到來的228連假、春季旅遊，縣政府將持續優化各觀光景點服務，推動智慧旅遊、永續遊程、優質旅宿等，並將規劃系列活動吸引更多遊客來台東。

他說，今年大型觀光活動首場為5月17日、18日台東杉原灣登場的「東浪嘉年華」音樂盛會，緊接著7月5日至8月21日是每年最受歡迎的「台灣國際熱氣球嘉年華」。

台東 春節 觀光景點

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