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台東YouBike搶手！春節一車難求 1個月使用破2萬5千次
台東縣府導入YouBike2.0公共自行車系統，統計去年底營運至今，民眾租賃騎乘次數已突破2萬5千次，光春節9天連假就被租出近6千次，周轉率達2.18轉，使用相當熱烈。但仍有使用不當的情形，環保局提醒損壞要賠償。
環保局表示，目前客服電話及信箱未接獲相關違規及檢舉情事，春節期間也沒有；民眾租賃期間應負擔租借車輛所有交通違規罰鍰及處分，若租借期間造成損壞或自行車遭拖吊，其相關保管租金、罰鍰、規費等，由租賃者負擔。
台東YouBike2.0公共自行車系統於去年12月啟用營運，14個站點、140輛腳踏車與電輔車提供服務，並加碼抽熱氣球自由飛，吸引許多人使用，春節期間更是一車難求，站點經常空無一車，使用反應相當熱烈，實踐綠色運輸。
環保局統計營運至今使用數據，民眾租賃騎乘次數已突破2萬5千次，春節9天連假就被租出5801次，周轉率達2.18轉，有人把車輛停放站點，立馬又被租出去，縣府強調2026年將完成建置120個站點，共1120輛車。
不過，租賃雖然踴躍，但仍有人使用不當，不是亂停被風吹倒地，就是有年輕人翹孤輪等行為，其他人看了擔心OBike亂象重演，搖頭說「拜託要亂不要來台東亂，好好使用很難嗎？」籲請管理單位嚴格處分違規者。
環保局強調，除了損壞賠償，還會被記點與停權處分，提醒使用者務必遵守交通及使用規範。
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