春節放煙火毀PU跑道…修復估近萬元 大王國小揪凶手

台東縣太麻里鄉大王國小斥資700多萬元的操場PU跑道，過年期間遭民眾爽放煙火後燒毀鋪面，恐需再花錢整修，家長怒批「沒良心」。學校表示，已調閱監視畫面尋找放煙火的人，不排除求償。

大王國小校長黃子誠嘆說，前年好不容易爭取經費興建有PU跑道的操場，為避免遭破壞，老師多次在集會場合宣導嚴禁施放煙火，也在校門口張貼標語提醒，去年沒事，今年過年卻毀了。

大王國小過去是紅土操場，學生運動時易跌倒受傷，學校多次向上級爭取經費，礙於資源有限，遲遲無法改善，直到前年獲補助735萬元興建PU材質跑道，師生開心極了。不過春節假期才剛結束，操場多處跑道竟遭燒損，廠商預估修復經費上萬元跑不掉。

目前學校操場，仍有沖天炮、仙女棒等「殘骸」，跑道也有火焰燒過的痕跡，一名家長氣憤地說，「真的很可惡，太沒良心了」，若孩子看不懂標語就算了，大人總該知道意思吧，在校園放鞭炮萬一真的發生意外，誰要負責？支持學校抓凶手，要求負起該負的責任。

學校表示，學校不僅PU操場，頂樓太陽能光電設施更嚴禁火源，一旦燃放鞭炮導致燃燒，後果嚴重。